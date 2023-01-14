На фоне слухов о переходе. В Испании Цыганкова назвали израильтянином

Один из известных испанских ресурсов посвятил украинскому футболисту Виктору Цыганкову материал.

Дело в том, что начали ходить слухи, что Цыганков перейдет в испанскую «Жирону, так как он посетил матч команды и по информации из некоторых источников – прошел медосмотр.

Правда, испанцы допустили достаточно серьезную ошибку – в статье Цыганкова назвали израильским футболистом:

«Жирона» начала разговор с израильским нападающим Виктором Цыганковым, выступающим за киевское «Динамо»...».