Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На фоне слухов о переходе. В Испании Цыганкова назвали израильтянином
Испания
14 января 2023, 20:50 | Обновлено 14 января 2023, 20:58
1486
2

На фоне слухов о переходе. В Испании Цыганкова назвали израильтянином

Испанская пресса посвятила материал украинскому футболисту

14 января 2023, 20:50 | Обновлено 14 января 2023, 20:58
1486
2
На фоне слухов о переходе. В Испании Цыганкова назвали израильтянином
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Один из известных испанских ресурсов посвятил украинскому футболисту Виктору Цыганкову материал.

Дело в том, что начали ходить слухи, что Цыганков перейдет в испанскую «Жирону, так как он посетил матч команды и по информации из некоторых источников – прошел медосмотр.

Правда, испанцы допустили достаточно серьезную ошибку – в статье Цыганкова назвали израильским футболистом:

«Жирона» начала разговор с израильским нападающим Виктором Цыганковым, выступающим за киевское «Динамо»...».

По теме:
Источник: Мудрик сейчас летит в Лондон, Челси предложил контракт до 2030
Заявление Шахтера: Ахметов и босс Челси обсудили переход Мудрика
Сын экс-игрока сборной Украины подписал контракт с клубом из Серии А
Виктор Цыганков Динамо Киев Жирона трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Источник L'Esportiu
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Билосюк возвращается. Кто побежит за сборную Украины в женской эстафете
Биатлон | 13 января 2023, 22:40 2
Билосюк возвращается. Кто побежит за сборную Украины в женской эстафете
Билосюк возвращается. Кто побежит за сборную Украины в женской эстафете

14 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет женская эстафета

Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше
Футбол | 14 января 2023, 18:32 18
Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше
Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше

Фабрицио Романо поделился неожиданной информацией в своем Twitter

Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Футбол | 14.01.2023, 10:09
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда УПЛ подписала контракт с греческим клубом
Футбол | 14.01.2023, 14:20
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда УПЛ подписала контракт с греческим клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда УПЛ подписала контракт с греческим клубом
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Футбол | 14.01.2023, 18:17
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
посмотрели в википедии место рождения.
папа Циганкова играл в Израиле когда Витя родился.
Ярмоленко кстати в Питере родился.
Ответить
+4
box2box
Та вже продайте його куди нібудь. Бо згорить тут в УПЛ, і нікому не буде потрібен нах...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
12.01.2023, 19:20 3
Теннис
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
12.01.2023, 21:09 8
Футбол
Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
12.01.2023, 17:39 5
Биатлон
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
13.01.2023, 19:22 17
Футбол
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
13.01.2023, 14:15 3
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
14.01.2023, 08:03 2
Другие виды
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
13.01.2023, 14:56 7
Другие виды
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
13.01.2023, 17:27 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности