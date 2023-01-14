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  4. Цыганков посетил домашний матч Жироны
Испания
14 января 2023, 19:47 |
803
3

Цыганков посетил домашний матч Жироны

Полузащитник присматривается к будущей команде

14 января 2023, 19:47 |
803
3
Цыганков посетил домашний матч Жироны
ФК Динамо. Виктор Цыганков

Хавбека «Динамо» и сборной Украины Виктора Цыганкова заметили на домашнем матче «Жироны» против «Севильи». 25-летний хавбек посетил игру в компании футбольного менеджера и бывшего владельца «Карпат» Олега Смалийчука. Ранее Смалийчук способствовал переходам ряду украинских игроков в испанские клубы.


Фото Телеграм канал Zorya Londonsk

Мы уже сообщали, что Виктор Цыганков прошел медосмотр в «Жироне». Контракт с «Динамо» у игрока заканчивается через полгода, и он уже может подписать предварительный контракт с испанским клубом.

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Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
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Виктор Цыганков Жирона Олег Смалийчук
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Алексей Петров
Ну и нормально. Топового игрока всегда хорошо видно в средней команде. Если травм не будет, через год-два может перейти в топ клуб, все в его ногах и дай Бог, чтобы без травм
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+1
Nick.Grabowski
Каталонці доволі специфічні люди. 
Можливо є сенс уважно придивитися та почекати на інші пропозиції від більш серйозних клубів з Англії, Німеччини, Франції, Італії або Іспанії. 
Суркіси видно послали туди своїх папараці. Та і Смалійчук доволі мутний персонаж. 
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0
Calm
Переїхав в пгт
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0
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