Цыганков посетил домашний матч Жироны

Хавбека «Динамо» и сборной Украины Виктора Цыганкова заметили на домашнем матче «Жироны» против «Севильи». 25-летний хавбек посетил игру в компании футбольного менеджера и бывшего владельца «Карпат» Олега Смалийчука. Ранее Смалийчук способствовал переходам ряду украинских игроков в испанские клубы.



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Мы уже сообщали, что Виктор Цыганков прошел медосмотр в «Жироне». Контракт с «Динамо» у игрока заканчивается через полгода, и он уже может подписать предварительный контракт с испанским клубом.