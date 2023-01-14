Другие новости14 января 2023, 02:19 | Обновлено 14 января 2023, 02:58
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На награду лучшему вратарю 2022 года претендуют пять топ-вратарей
Кандидаты: Алиссон, Яссин Буну, Тибо Куртуа, Эдерсон, Эмилиано Мартинес
14 января 2023, 02:19 | Обновлено 14 января 2023, 02:58
84
0
На награду лучшему вратарю 2022 года от ФИФА претендуют пять топ-вратарей. Обнародованы имена голкиперов, которые претендуют на приз The Best от ФИФА.
Церемония награждения лауреатов The Best FIFA Football Awards 2022 состоится 27 февраля 2023 года.
В учет принимаются результаты и достижения с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.
Кандидаты на награду лучшему голкиперу 2022 года
- Алиссон (Ливерпуль, сборная Бразилии)
- Яссин Буну (Севилья, сборная Марокко)
- Тибо Куртуа (Реал Мадрид, сборная Бельгии)
- Эдерсон (Манчестер Сити, сборная Бразилии)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, сборная Аргентины)
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