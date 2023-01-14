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14 января 2023, 02:19 | Обновлено 14 января 2023, 02:58
84
0

На награду лучшему вратарю 2022 года претендуют пять топ-вратарей

Кандидаты: Алиссон, Яссин Буну, Тибо Куртуа, Эдерсон, Эмилиано Мартинес

14 января 2023, 02:19 | Обновлено 14 января 2023, 02:58
84
0
На награду лучшему вратарю 2022 года претендуют пять топ-вратарей
FIFA

На награду лучшему вратарю 2022 года от ФИФА претендуют пять топ-вратарей. Обнародованы имена голкиперов, которые претендуют на приз The Best от ФИФА.

Церемония награждения лауреатов The Best FIFA Football Awards 2022 состоится 27 февраля 2023 года.

В учет принимаются результаты и достижения с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Кандидаты на награду лучшему голкиперу 2022 года

  • Алиссон (Ливерпуль, сборная Бразилии)
  • Яссин Буну (Севилья, сборная Марокко)
  • Тибо Куртуа (Реал Мадрид, сборная Бельгии)
  • Эдерсон (Манчестер Сити, сборная Бразилии)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, сборная Аргентины)

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Источник Sport.ua
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