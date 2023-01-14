На награду лучшему вратарю 2022 года претендуют пять топ-вратарей

На награду лучшему вратарю 2022 года от ФИФА претендуют пять топ-вратарей. Обнародованы имена голкиперов, которые претендуют на приз The Best от ФИФА.

Церемония награждения лауреатов The Best FIFA Football Awards 2022 состоится 27 февраля 2023 года.

В учет принимаются результаты и достижения с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Кандидаты на награду лучшему голкиперу 2022 года