Анчелотти, Скалони и Дешам - среди претендентов на звание лучшего тренера
В список попал и наставник сборной Марокко
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера в рамках The Best FIFA Men's Coach.
В число кандидатов на звание лучшего наставника вошли Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Валид Реграги (сборная Марокко).
Анчелотти с мадридской командой в прошлом году выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, Гвардиола стал чемпионом в АПЛ, Скалони выиграл ЧМ-2022, а Дешам вывел свою команду в финал чемпионата мира.
Реграги сенсационно вывел Марокко в полуфинал ЧМ-2022.
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