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Чемпионат мира
12 января 2023, 18:45 | Обновлено 12 января 2023, 19:04
114
1

Анчелотти, Скалони и Дешам - среди претендентов на звание лучшего тренера

В список попал и наставник сборной Марокко

12 января 2023, 18:45 | Обновлено 12 января 2023, 19:04
114
1
Анчелотти, Скалони и Дешам - среди претендентов на звание лучшего тренера
twitter.com/fifacom

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера в рамках The Best FIFA Men's Coach.

В число кандидатов на звание лучшего наставника вошли Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Валид Реграги (сборная Марокко).

Анчелотти с мадридской командой в прошлом году выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, Гвардиола стал чемпионом в АПЛ, Скалони выиграл ЧМ-2022, а Дешам вывел свою команду в финал чемпионата мира.

Реграги сенсационно вывел Марокко в полуфинал ЧМ-2022.

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Источник Sport.ua
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ANATOLY26656
Скалоні однозначно, з такою слабкою збірною виграти чс, багато чого коштує
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