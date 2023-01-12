Анчелотти, Скалони и Дешам - среди претендентов на звание лучшего тренера

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера в рамках The Best FIFA Men's Coach.

В число кандидатов на звание лучшего наставника вошли Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Валид Реграги (сборная Марокко).

Анчелотти с мадридской командой в прошлом году выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, Гвардиола стал чемпионом в АПЛ, Скалони выиграл ЧМ-2022, а Дешам вывел свою команду в финал чемпионата мира.

Реграги сенсационно вывел Марокко в полуфинал ЧМ-2022.