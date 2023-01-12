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12 января 2023, 18:25 | Обновлено 12 января 2023, 18:42
545
3

Представлены номинанты на приз лучшему игроку: Месси, Мбаппе или Бензема?

ФИФА запустила голосования на своем официальном сайте

12 января 2023, 18:25 | Обновлено 12 января 2023, 18:42
545
3
Представлены номинанты на приз лучшему игроку: Месси, Мбаппе или Бензема?
Twitter. Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Международная федерация футбол объявила о старте голосования за обладателя награды «Лучший игрок 2022 года».

В список попал лучший игрок ЧМ-2022 в Катаре Лионель Месси, а также лучший бомбардир прошедшего Мундиаля – Килиан Мбаппе. Место нашлось и обладателю ЗМ-2022 Кариму Бензема. Также элитную компанию представляет и звездный норвежец Эрлинг Холанд.

Номинанты на награду «Лучший игрок 2022 года»:

  • Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»);
  • Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд);
  • Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид);
  • Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
  • Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);
  • Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
  • Садио Мане (Сенегал, «Бавария»);
  • Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
  • Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»);
  • Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид);
  • Неймар (Бразилия, «ПСЖ»);
  • Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид).

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Источник ФИФА
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