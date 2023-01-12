Представлены номинанты на приз лучшему игроку: Месси, Мбаппе или Бензема?

Международная федерация футбол объявила о старте голосования за обладателя награды «Лучший игрок 2022 года».

В список попал лучший игрок ЧМ-2022 в Катаре Лионель Месси, а также лучший бомбардир прошедшего Мундиаля – Килиан Мбаппе. Место нашлось и обладателю ЗМ-2022 Кариму Бензема. Также элитную компанию представляет и звездный норвежец Эрлинг Холанд.

Номинанты на награду «Лучший игрок 2022 года»: