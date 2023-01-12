Другие новости12 января 2023, 18:25 | Обновлено 12 января 2023, 18:42
545
3
Представлены номинанты на приз лучшему игроку: Месси, Мбаппе или Бензема?
ФИФА запустила голосования на своем официальном сайте
12 января 2023, 18:25 | Обновлено 12 января 2023, 18:42
545
3
Международная федерация футбол объявила о старте голосования за обладателя награды «Лучший игрок 2022 года».
В список попал лучший игрок ЧМ-2022 в Катаре Лионель Месси, а также лучший бомбардир прошедшего Мундиаля – Килиан Мбаппе. Место нашлось и обладателю ЗМ-2022 Кариму Бензема. Также элитную компанию представляет и звездный норвежец Эрлинг Холанд.
Номинанты на награду «Лучший игрок 2022 года»:
- Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»);
- Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд);
- Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид);
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
- Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);
- Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
- Садио Мане (Сенегал, «Бавария»);
- Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
- Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»);
- Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид);
- Неймар (Бразилия, «ПСЖ»);
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
- Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2023, 17:40 5
Официальное обращение появилось на сайте УАФ
Футбол | 12 января 2023, 17:32 1
Кто будет помогать новому тренеру «Александрии»
Футбол | 11.01.2023, 22:50
Теннис | 12.01.2023, 07:11
Футбол | 11.01.2023, 19:32
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Мбаппе
Роналду
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2023, 14:29 5
10.01.2023, 16:26 3
12.01.2023, 13:59 13
11.01.2023, 15:12 1
11.01.2023, 00:59
11.01.2023, 01:50 2
10.01.2023, 16:22 7
11.01.2023, 12:41 27