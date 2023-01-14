Астон Вилла дома нанесла поражение Лидсу в стартовом матче 20-го тура

В стартовом матче 20-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» дома обыграла «Лидс» со счетом 2:1.

Форвард хозяев Леон Бэйли открыл счет на 3-й минуте, а после перерыва полузащитник Эмилиано Буэндия удвоил перевес. Ближе к концу матча Патрик Бэмфорд отыграл один мяч.

«Астон Вилла» набрала 25 очков, команда из Бирмингема находится на 11-й позиции в АПЛ. У «Лидса» – 17 очков и 14-е место.

АПЛ. 20-й тур

Астон Вилла – Лидс – 2:1

Голы: Бэйли, 3, Буэндия, 64 – Бэмфорд, 83