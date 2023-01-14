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Англия
14 января 2023, 00:40 | Обновлено 14 января 2023, 01:01
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Астон Вилла дома нанесла поражение Лидсу в стартовом матче 20-го тура

Команда из Бирмингема набрала 25 очков и находится на 11-й позиции

14 января 2023, 00:40 | Обновлено 14 января 2023, 01:01
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0
Астон Вилла дома нанесла поражение Лидсу в стартовом матче 20-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 20-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» дома обыграла «Лидс» со счетом 2:1.

Форвард хозяев Леон Бэйли открыл счет на 3-й минуте, а после перерыва полузащитник Эмилиано Буэндия удвоил перевес. Ближе к концу матча Патрик Бэмфорд отыграл один мяч.

«Астон Вилла» набрала 25 очков, команда из Бирмингема находится на 11-й позиции в АПЛ. У «Лидса» – 17 очков и 14-е место.

АПЛ. 20-й тур

Астон Вилла – Лидс – 2:1

Голы: Бэйли, 3, Буэндия, 64 – Бэмфорд, 83

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Астон Вилла Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Леон Бэйли Эмилиано Буэндия
Источник Sport.ua
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