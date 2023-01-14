13.01.2023, FT 2 : 1
Англия14 января 2023, 00:40 | Обновлено 14 января 2023, 01:01
20
0
Астон Вилла дома нанесла поражение Лидсу в стартовом матче 20-го тура
Команда из Бирмингема набрала 25 очков и находится на 11-й позиции
14 января 2023, 00:40 | Обновлено 14 января 2023, 01:01
20
0
В стартовом матче 20-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» дома обыграла «Лидс» со счетом 2:1.
Форвард хозяев Леон Бэйли открыл счет на 3-й минуте, а после перерыва полузащитник Эмилиано Буэндия удвоил перевес. Ближе к концу матча Патрик Бэмфорд отыграл один мяч.
«Астон Вилла» набрала 25 очков, команда из Бирмингема находится на 11-й позиции в АПЛ. У «Лидса» – 17 очков и 14-е место.
АПЛ. 20-й тур
Астон Вилла – Лидс – 2:1
Голы: Бэйли, 3, Буэндия, 64 – Бэмфорд, 83
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 13 января 2023, 18:27 0
В 10 раз меньше врага
Футбол | 13 января 2023, 17:50 3
А также подтвердил назначение Шевчука вице-президентом
Футбол | 13.01.2023, 23:59
Футбол | 13.01.2023, 05:23
Футбол | 13.01.2023, 19:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.01.2023, 16:22 4
12.01.2023, 20:53 7
13.01.2023, 14:56 4
12.01.2023, 07:11 10
13.01.2023, 02:35 16
12.01.2023, 15:29 2
12.01.2023, 16:55 4
13.01.2023, 17:27 9