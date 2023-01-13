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Англия
13 января 2023, 10:21 | Обновлено 13 января 2023, 10:41
68
0

Астон Вилла - Лидс. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

13 января 2023, 10:21 | Обновлено 13 января 2023, 10:41
68
0
Астон Вилла - Лидс. Прогноз и анонс на матч

13 января на «Вилла Парк» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Лидсом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Астон Вилла»

Клуб уже после старта прошлого сезона провел тренерскую рокировку. Стивен Джеррард смог стабилизировать игру своих подопечных, показать, что можно худо-бедно набирать очки и без Джека Грилиша. Но все же с англичанином команда не претендовала на нечто большее, чем статус скромного середняка АПЛ. В Бирмингеме стремятся к большему, и надежды достичь этого связаны с Унаи Эмери. Испанец работает (снова - помним его неудачу в «Арсенале») только несколько месяцев, но уже успел добиться ярких успехов. «Виллане» побеждали не только нестабильный «Брайтон», но и амбициозные «Манчестер Юнайтед» в ноябре и «Тоттенхэм» зимой - и оба раза вполне по делу. С другой стороны, были и неудачные поединки, и тут больше вспоминается не поражение «Ливерпулю», но, главное, непростая домашняя ничья с «Вулверхэмптоном».

«Лидс»

Команда уже начала усиливаться зимой. Джесси Марш помог организовать трансфер своего бывшего подопечного по «Ред Булл»: из Зальцбурга выкупили Макса Вебера. Укрепление состава «павлинам» не помешает, ведь они снова борются за выживание, набрав 17 очков за 17 матчей. В том числе не удается выигрывать зимой. Сначала, после паузы, было вполне ожидаемое поражение «Манчестер Сити». А потом «белые» оформили пару ничьих. Сначала удалось отстоять «нули» с «Ньюкаслом», одним из лидеров нынешней АПЛ. Потом была перестрелка с «Вест Хэмом», когда стороны попеременно вели в счете, и закончили на 2-2. Отметим Родриго, который, устанавливая итоговый результат, забил уже юбилейный для себя, 10-й гол в Премьер-Лиге.

Статистика личных встреч

«Астон Вилла» не проигрывает 4 поединка кряду: по 2 победы и ничьи. Более того, трижды она еще и не пропускала. В том числе осенью были 0-0.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к хозяевам. Согласимся, «Астон Вилла» играет дома и имеет более опытного наставника - ждем ее победы c коэффициентом - 1,93 от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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