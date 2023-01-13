Цыганков до сих пор находится в списке приоритетов ПСВ
Нидерландский клуб все еще хочет подписать украинца
Нидерландскому футбольному клубу ПСВ все еще интересен украинский футболист киевского «Динамо» Виктор Цыганков.
Сообщается, что 25-летний украинец находится шорт-листе нидерландского клуба.
Правда, пока что неизвестно, будет ли официальное предложение от ПСВ киевскому «Динамо». Руководство клуба понимает, что киевляне захотят включить в сделку проценты от последующей продажи Цыганкова.
Отметим, что в декабре 2022 года активно ходили слухи о том, что Цыганков может перейти в ПСВ, однако вскоре интерес нидерландской команды угас и в клубе даже нашли альтернативу украинцу из ЛАСКа.
Сегодня, 13 января, появилась информация о том, что Цыганковым интересуются два клуба из АПЛ.
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