Цыганков до сих пор находится в списке приоритетов ПСВ

Нидерландскому футбольному клубу ПСВ все еще интересен украинский футболист киевского «Динамо» Виктор Цыганков.

Сообщается, что 25-летний украинец находится шорт-листе нидерландского клуба.

Правда, пока что неизвестно, будет ли официальное предложение от ПСВ киевскому «Динамо». Руководство клуба понимает, что киевляне захотят включить в сделку проценты от последующей продажи Цыганкова.

Отметим, что в декабре 2022 года активно ходили слухи о том, что Цыганков может перейти в ПСВ, однако вскоре интерес нидерландской команды угас и в клубе даже нашли альтернативу украинцу из ЛАСКа.

Сегодня, 13 января, появилась информация о том, что Цыганковым интересуются два клуба из АПЛ.