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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 18:34 | Обновлено 13 января 2023, 19:11
386
1

Цыганков до сих пор находится в списке приоритетов ПСВ

Нидерландский клуб все еще хочет подписать украинца

13 января 2023, 18:34 | Обновлено 13 января 2023, 19:11
386
1
Цыганков до сих пор находится в списке приоритетов ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Нидерландскому футбольному клубу ПСВ все еще интересен украинский футболист киевского «Динамо» Виктор Цыганков.

Сообщается, что 25-летний украинец находится шорт-листе нидерландского клуба.

Правда, пока что неизвестно, будет ли официальное предложение от ПСВ киевскому «Динамо». Руководство клуба понимает, что киевляне захотят включить в сделку проценты от последующей продажи Цыганкова.

Отметим, что в декабре 2022 года активно ходили слухи о том, что Цыганков может перейти в ПСВ, однако вскоре интерес нидерландской команды угас и в клубе даже нашли альтернативу украинцу из ЛАСКа.

Сегодня, 13 января, появилась информация о том, что Цыганковым интересуются два клуба из АПЛ.

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ПСВ Виктор Цыганков Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
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Анатолій Чорнобук
Якщо і заплатять то Циганкову підйомні... А суркісні мабуть треба буде шукати інший вид бізнесу. 
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