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  4. Альтернатива Цыганкову. ПСВ нацелился на японца из ЛАСКа
Нидерланды
05 января 2023, 16:00 |
234
0

Альтернатива Цыганкову. ПСВ нацелился на японца из ЛАСКа

Кейто Накамура может заменить Коди Гакпо в нидерландском гранде

05 января 2023, 16:00 |
234
0
Альтернатива Цыганкову. ПСВ нацелился на японца из ЛАСКа
Instagram. Кейто Накамура

Руководство нидерландского ПСВ из Эйндховена продолжает поиски замены для Коди Гакпо, проданного в январское трансферное окно в «Ливерпуль».

Внимание ПСВ привлек 22-летний левый вингер Кейто Накамура, способный также сыграть и справа. Японец выступает за австрийский ЛАСК и имеет отличную статистику в нынешнем сезоне – 11 голов и 6 ассистов в 18 поединках.

Оценочная стоимость Накамуры составляет 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ПСВ присматривается в Виктору Цыганкову из «Динамо» и Йесперу Карлссону из АЗ.

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Кейто Накамура ЛАСК ПСВ трансферы Виктор Цыганков
Источник Sky Sports
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