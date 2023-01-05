Альтернатива Цыганкову. ПСВ нацелился на японца из ЛАСКа

Руководство нидерландского ПСВ из Эйндховена продолжает поиски замены для Коди Гакпо, проданного в январское трансферное окно в «Ливерпуль».

Внимание ПСВ привлек 22-летний левый вингер Кейто Накамура, способный также сыграть и справа. Японец выступает за австрийский ЛАСК и имеет отличную статистику в нынешнем сезоне – 11 голов и 6 ассистов в 18 поединках.

Оценочная стоимость Накамуры составляет 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ПСВ присматривается в Виктору Цыганкову из «Динамо» и Йесперу Карлссону из АЗ.