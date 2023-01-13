Два клуба АПЛ интересуются Цыганковым

На вингера «Динамо» Киев Виктора Цыганкова претендуют два клуба АПЛ. Речь идет о «Брентфорде» и «Ноттингем Форест».

Контракт Цыганкова с «Динамо» Киев истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Сегодня сообщалось о том, что Цыганков не проходил медосмотр в «Динамо» из-за того, что отправился за границу на переговоры с европейскими клубами.

Ранее сообщалось об интересе к Цыганкову со стороны «Порту» и «Андерлехта».