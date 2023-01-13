Украина. Премьер лига13 января 2023, 16:25 | Обновлено 13 января 2023, 16:28
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Два клуба АПЛ интересуются Цыганковым
Вингер «Динамо» может покинуть клуб в январе
13 января 2023, 16:25 | Обновлено 13 января 2023, 16:28
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На вингера «Динамо» Киев Виктора Цыганкова претендуют два клуба АПЛ. Речь идет о «Брентфорде» и «Ноттингем Форест».
Контракт Цыганкова с «Динамо» Киев истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Сегодня сообщалось о том, что Цыганков не проходил медосмотр в «Динамо» из-за того, что отправился за границу на переговоры с европейскими клубами.
Ранее сообщалось об интересе к Цыганкову со стороны «Порту» и «Андерлехта».
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Давай, Витя. Это твой шанс.
Странно шо не берет ни кто, реально за копейки можно игрока взять
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