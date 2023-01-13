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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 16:25 | Обновлено 13 января 2023, 16:28
800
2

Два клуба АПЛ интересуются Цыганковым

Вингер «Динамо» может покинуть клуб в январе

13 января 2023, 16:25 | Обновлено 13 января 2023, 16:28
800
2
Два клуба АПЛ интересуются Цыганковым
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

На вингера «Динамо» Киев Виктора Цыганкова претендуют два клуба АПЛ. Речь идет о «Брентфорде» и «Ноттингем Форест».

Контракт Цыганкова с «Динамо» Киев истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Сегодня сообщалось о том, что Цыганков не проходил медосмотр в «Динамо» из-за того, что отправился за границу на переговоры с европейскими клубами.

Ранее сообщалось об интересе к Цыганкову со стороны «Порту» и «Андерлехта».

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Виктор Цыганков Динамо Киев Брентфорд Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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Mac_Gyver
Давай, Витя. Это твой шанс.
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0
Alex86 1
Странно шо не берет ни кто, реально за копейки можно игрока взять 
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0
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