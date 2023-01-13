Удаление Фелиша обойдется Челси в 2,4 миллиона евро

Португалец Жоау Фелиш, арендованный «Челси» у мадридского «Атлетико», получил красную карточку в первом же матче за новый клуб. В перенесенном поединке 7-го тура против «Фулхэма» (1:2) Фелиш получил прямую красную карточку за грубый фол на 58-й минуте матча. Поэтому португалец пропустит три игры чемпионата Англии – с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Фулхэмом».

Издание Daily Mail подсчитало, в какую сумму обойдется «синим» отсутствием португальца. «Челси» заплатил за аренду Фелиша около 10,1 миллиона евро, а также взял на себя зарплату игрока до конца сезона – 6,8 миллиона евро. Таким образом, пребывание Жоау Фелиша на «Стэмфорде Бридж» обойдется «синим» в 16,9 миллиона евро. Учитывая, что Фелиш до конца сезона мог провести 21 игру за «Челси», один поединок обходится «аристократам» примерно в 804 761 евро. Пропуск трех матчей будет стоить около 2,4 миллионов евро.

Отметим, что «Челси» после 17 туров занимает 10 место в АПЛ.