Колос вышел из отпуска

Игроки ковалевского «Колоса» вышли из зимнего отпуска. Работу команда начала с втягивающей тренировки. Как информирует пресс-служба клуба, в ближайшие дни игроки пройдут углубленное медобследование, после чего с 16 по 29 января проведут в Ковалевке первый зимний сбор.

31-го числа подопечные Ярослава Вишняка отправятся в Турцию. Там они будут готовиться к сезону до 24 февраля и проведут семь контрольных матчей.

Ранее уже сообщалось, что «Колос» на данный момент покинули Денис Кузык и Евгений Задоя.

«Колос» в таблице УПЛ занимает 6-е место с 20-ю очками после 15 матчей.