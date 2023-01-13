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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 11:16 | Обновлено 13 января 2023, 11:27
99
0

Колос вышел из отпуска

Команда из Ковалевки начала зимнюю подготовку

13 января 2023, 11:16 | Обновлено 13 января 2023, 11:27
99
0
Колос вышел из отпуска
ФК Колос Ковалевка

Игроки ковалевского «Колоса» вышли из зимнего отпуска. Работу команда начала с втягивающей тренировки. Как информирует пресс-служба клуба, в ближайшие дни игроки пройдут углубленное медобследование, после чего с 16 по 29 января проведут в Ковалевке первый зимний сбор.

31-го числа подопечные Ярослава Вишняка отправятся в Турцию. Там они будут готовиться к сезону до 24 февраля и проведут семь контрольных матчей.

Ранее уже сообщалось, что «Колос» на данный момент покинули Денис Кузык и Евгений Задоя.

«Колос» в таблице УПЛ занимает 6-е место с 20-ю очками после 15 матчей.

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Источник ФК Колос Ковалевка
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