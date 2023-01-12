ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал своего форварда в Сараево за 170 тысяч евро

Боснийский «Сараево» оформил трансфер 25-летнего форварда «Колоса» Ренана Оливейры.

Контракт с бразильцем балканский клуб подписал до лета 2025 года.

По информации портала Transfermarkt, «Колос» получил за своего нападающего 170 тысяч евро.

С марта по декабрь минувшего года Ренан Оливейра на правах аренды выступал за «Жальгирис», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Литвы. Также бразильский форвард с 17 забитыми мячами в активе стал лучшим голеадором сезона в чемпионате Литвы.

Напомним, Ренан Оливейра перешел в «Колос» в сентябре 2021 года из «Львова» за 100 тысяч евро.