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  4. ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
Australian Open
13 января 2023, 10:54 |
285
0

ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»

Леся рассказала об успешном выступлении в Мельбурне

13 января 2023, 10:54 |
285
0
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала успешную квалификацию на Открытом чемпионате Австралии и будущий поединок в основной сетке против чешки Каролины Муховой.

«Эта квалификация получилась действительно хорошей – в трех матчах я сыграла 6 сетов. При этом удалось избежать игры в трудных погодных условиях. Было немного жарко вчера во втором сете, но это и все. Сегодня погода была комфортная и в первый день я играла каким-то поздним запуском, поэтому мне тоже было очень комфортно.

Все соперницы были, скажем так, понятными мне. Сегодняшняя девочка играла в интересный, вариативный теннис, но мне тоже удалось адаптироваться за счет работы ног и за счет собственной работы над каждым розыгрышем. Также я оставалась стабильно спокойной. С ее стороны я видела, как она почти после каждого розыгрыша выражала какие-то эмоции, что-то кричала на команду. Для меня главное было оставаться морально стабильной.

Невероятно, но факт – я не играю с первой ракеткой мира, и даже с четвертой не играю. Был же вариант, что я могла бы играть с Каролин Гарсией в первом круге. Сетка неплохая, все соперницы, которые там у меня на пути теоретически могут быть, все непростые.

Я видела несколько матчей Муховой, когда она была в Австралии в полуфинале (2021 год), но насколько я знаю, она редко играла последнее время, потому что у нее или какой-то целый ряд травм, или она не может снова войти в игровую форму. Я подсмотрю несколько ее матчей, которые были в последнее время.

В общем, я знаю ее стиль, четко понимаю, поэтому буду готова к матчу. Единственное - скрестила пальчики, чтобы играть в понедельник, потому что во вторник обещают 38 градусов, так что это будет непростой день для игроков», – сказала Цуренко.

Отметим, что в прошлом году Леся три раза успешно преодолевала квалификацию мейджоров, после чего дважды получала в первом круге основы в соперницы лидера мирового рейтинга и еще один раз – четвертую ракетку.

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Леся Цуренко Каролина Мухова Australian Open 2023
Источник Большой теннис Украины
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