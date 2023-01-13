ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала успешную квалификацию на Открытом чемпионате Австралии и будущий поединок в основной сетке против чешки Каролины Муховой.



«Эта квалификация получилась действительно хорошей – в трех матчах я сыграла 6 сетов. При этом удалось избежать игры в трудных погодных условиях. Было немного жарко вчера во втором сете, но это и все. Сегодня погода была комфортная и в первый день я играла каким-то поздним запуском, поэтому мне тоже было очень комфортно.



Все соперницы были, скажем так, понятными мне. Сегодняшняя девочка играла в интересный, вариативный теннис, но мне тоже удалось адаптироваться за счет работы ног и за счет собственной работы над каждым розыгрышем. Также я оставалась стабильно спокойной. С ее стороны я видела, как она почти после каждого розыгрыша выражала какие-то эмоции, что-то кричала на команду. Для меня главное было оставаться морально стабильной.



Невероятно, но факт – я не играю с первой ракеткой мира, и даже с четвертой не играю. Был же вариант, что я могла бы играть с Каролин Гарсией в первом круге. Сетка неплохая, все соперницы, которые там у меня на пути теоретически могут быть, все непростые.



Я видела несколько матчей Муховой, когда она была в Австралии в полуфинале (2021 год), но насколько я знаю, она редко играла последнее время, потому что у нее или какой-то целый ряд травм, или она не может снова войти в игровую форму. Я подсмотрю несколько ее матчей, которые были в последнее время.



В общем, я знаю ее стиль, четко понимаю, поэтому буду готова к матчу. Единственное - скрестила пальчики, чтобы играть в понедельник, потому что во вторник обещают 38 градусов, так что это будет непростой день для игроков», – сказала Цуренко.

Отметим, что в прошлом году Леся три раза успешно преодолевала квалификацию мейджоров, после чего дважды получала в первом круге основы в соперницы лидера мирового рейтинга и еще один раз – четвертую ракетку.