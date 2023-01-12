Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина и Цуренко получили соперниц в основе Australian Open
Australian Open
12 января 2023, 09:59 | Обновлено 12 января 2023, 10:01
442
0

Калинина и Цуренко получили соперниц в основе Australian Open

Могло быть гораздо хуже, но жребий не из приятных

12 января 2023, 09:59 | Обновлено 12 января 2023, 10:01
442
0
Калинина и Цуренко получили соперниц в основе Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№40 WTA) и Леся Цуренко (№134 WTA) получили первых соперниц в основе Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Ангелина Калинина на старте соревнований сразится против американки Коко Вандевей (№140 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.

Леся Цуренко в первом раунде основной сетки сыграет против чешки Каролины Муховой (№133 WTA).

Ранее имена соперниц узнали Марта Костюк, Катерина Байндл и Даяна Ястремская.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Алексею Крутых выпал сеяный соперник в первом раунде Australian Open
Хобарт. Калинина в трех сетах проиграла чемпионке Australian Open 2020
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
Леся Цуренко Ангелина Калинина Australian Open 2023 Коко Вандевей Каролина Мухова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
Бокс | 11 января 2023, 15:47 16
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»

Украинец записал обращение

ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади
Футбол | 12 января 2023, 03:59 3
ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади
ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади

Украинец получил желтую карточку спустя 30 секунд после появления на поле

Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне
Теннис | 12.01.2023, 05:40
Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне
Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Футбол | 11.01.2023, 17:12
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
Футбол | 11.01.2023, 17:29
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
Не динамовское сердце. Почему Шовковский вернулся в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
10.01.2023, 14:04
Теннис
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
10.01.2023, 10:30 15
Футбол
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
11.01.2023, 01:50 2
Бокс
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
11.01.2023, 16:56 4
Биатлон
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
11.01.2023, 14:29 5
Война
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 6
Бокс
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
11.01.2023, 19:32
Футбол
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
10.01.2023, 14:24 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности