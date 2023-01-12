Australian Open12 января 2023, 09:59 | Обновлено 12 января 2023, 10:01
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Калинина и Цуренко получили соперниц в основе Australian Open
Могло быть гораздо хуже, но жребий не из приятных
12 января 2023, 09:59 | Обновлено 12 января 2023, 10:01
442
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Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№40 WTA) и Леся Цуренко (№134 WTA) получили первых соперниц в основе Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Ангелина Калинина на старте соревнований сразится против американки Коко Вандевей (№140 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
Леся Цуренко в первом раунде основной сетки сыграет против чешки Каролины Муховой (№133 WTA).
Ранее имена соперниц узнали Марта Костюк, Катерина Байндл и Даяна Ястремская.
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