Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Алексей Крутых узнают их чуть позже
В четверг, 12 января, состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В основной сетке женского турнира Украина будет представлена пятью теннисистками, в мужской – одним. По рейтингу в основу прошли Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндл и Даяна Ястремская.
Леся Цуренко и Алексей Крутых пробилась через квалификацию, их соперники станут известны чуть позже.
Ангелина Калинина (№40 WTA) на старте соревнований сразится против победительницы квалификации.
Марта Костюк (№59 WTA) начнет соревнования встречей с 28 сеяной Амандой Анисимовой из США (№29 WTA).
Катерина Байндл (№97 WTA) в первом круге померится силой с Камиллой Рахимовой (№110 WTA).
Даяна Ястремская (№80 WTA) стартует матчем проти 17-й сеяной Алены Остапенко из Латвии (№18 WTA).
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