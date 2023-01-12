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Australian Open
12 января 2023, 07:11 | Обновлено 12 января 2023, 07:19
506
0

Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open

Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Алексей Крутых узнают их чуть позже

12 января 2023, 07:11 | Обновлено 12 января 2023, 07:19
506
0
Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В четверг, 12 января, состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В основной сетке женского турнира Украина будет представлена пятью теннисистками, в мужской – одним. По рейтингу в основу прошли Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндл и Даяна Ястремская.

Леся Цуренко и Алексей Крутых пробилась через квалификацию, их соперники станут известны чуть позже.

Ангелина Калинина (№40 WTA) на старте соревнований сразится против победительницы квалификации.

Марта Костюк (№59 WTA) начнет соревнования встречей с 28 сеяной Амандой Анисимовой из США (№29 WTA).

Катерина Байндл (№97 WTA) в первом круге померится силой с Камиллой Рахимовой (№110 WTA).

Даяна Ястремская (№80 WTA) стартует матчем проти 17-й сеяной Алены Остапенко из Латвии (№18 WTA).

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Australian Open 2023 Леся Цуренко Алексей Крутых Ангелина Калинина Марта Костюк Катерина Байндл (Козлова) Даяна Ястремская Аманда Анисимова Камилла Рахимова Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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