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Англия
13 января 2023, 10:12 | Обновлено 13 января 2023, 10:32
430
0

Во власти травм. У Челси сразу 11 травмированных игроков

Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ

13 января 2023, 10:12 | Обновлено 13 января 2023, 10:32
430
0
Во власти травм. У Челси сразу 11 травмированных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 января, лондонский «Челси» в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии проиграл на выезде «Фулхэму» со счетом 1:2. В поединке травмировался швейцарский полузащитник «пенсионеров» Денис Закария, которого на 56-й минуте заменил Жоржиньо.

Помимо швейцарца, «Челси» в ближайшее время также не сможет рассчитывать на голкипера Эдуара Менди, защитников Риса Джеймса, Уэсли Фофана и Бенджамина Чилуэлла, полузащитников Н'Голо Канте, Рубена Лофтус-Чика, а также нападающих Рахима Стерлинга, Кристиана Пулишича, Пьера-Эмерика Обамеянга и Армандо Броя.

«Синие» идут на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 25 очков после 18 матчей.

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Челси травма Денис Закария чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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