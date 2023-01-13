Во власти травм. У Челси сразу 11 травмированных игроков
Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ
В четверг, 12 января, лондонский «Челси» в отложенном матче 7-го тура чемпионата Англии проиграл на выезде «Фулхэму» со счетом 1:2. В поединке травмировался швейцарский полузащитник «пенсионеров» Денис Закария, которого на 56-й минуте заменил Жоржиньо.
Помимо швейцарца, «Челси» в ближайшее время также не сможет рассчитывать на голкипера Эдуара Менди, защитников Риса Джеймса, Уэсли Фофана и Бенджамина Чилуэлла, полузащитников Н'Голо Канте, Рубена Лофтус-Чика, а также нападающих Рахима Стерлинга, Кристиана Пулишича, Пьера-Эмерика Обамеянга и Армандо Броя.
«Синие» идут на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 25 очков после 18 матчей.
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