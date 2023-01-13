Тренер Фулхэма: «Теперь у наших фанатов прекрасные ощущения»

Главный тренер лондонского «Фулхэма» Марку Силва оценил победу подопечных в столичном дерби с «Челси» (2:1) во перенесенной встрече 7-го тура АПЛ.

«Чудесный вечер для наших болельщиков. 16 лет без побед над «Челси» – теперь у них прекрасные ощущения. Матч получился тяжелым. Я и говорил, что он будет особенным, хотя у «Челси» неудачный отрезок. Я обязан отдать должное своим игрокам – после 15 минут они приспособились и не давали Фелишу и Маунту свободного пространства, хотя те стремились забежать за спину фулбекам.

Мы хорошо провели первый тайм, а вот в начале второго играли хуже не придумаешь, и это сыграло сопернику на руку. Они стали доставлять нам больше хлопот до тех пор, пока не случилось удаление [Фелиша]. Ну, а дальше мы уже были обязаны побеждать», – признался 45-летний португальский специалист Марку Силва.

«Фулхэм» в таблице чемпионата Англии занимает 6-е место, имея 31 очко после 19 матчей. У «Челси» 10-я позиция и 25 пунктов после 18 игр.