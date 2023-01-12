Италия12 января 2023, 21:15 | Обновлено 12 января 2023, 21:26
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Фиорентина обыграла Сампдорию и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Единственный гол забил в первом тайме полузащитник Антонин Барак
12 января 2023, 21:15 | Обновлено 12 января 2023, 21:26
131
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В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» победила «Сампдорию» со счетом 1:0.
Единственный гол забил в первом тайме полузащитник Антонин Барак.
В четвертьфинале Кубка «Фиорентина» сыграет проти «Торино», который обыграл «Милан» (1:0 д.в.).
Кубок Италии
1/8 финала, 12 января
Фиорентина – Сампдория – 1:0
Гол: Барак, 25
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