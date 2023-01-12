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Италия
12 января 2023, 21:15 | Обновлено 12 января 2023, 21:26
131
0

Фиорентина обыграла Сампдорию и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

Единственный гол забил в первом тайме полузащитник Антонин Барак

12 января 2023, 21:15 | Обновлено 12 января 2023, 21:26
131
0
Фиорентина обыграла Сампдорию и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» победила «Сампдорию» со счетом 1:0.

Единственный гол забил в первом тайме полузащитник Антонин Барак.

В четвертьфинале Кубка «Фиорентина» сыграет проти «Торино», который обыграл «Милан» (1:0 д.в.).

Кубок Италии

1/8 финала, 12 января

Фиорентина – Сампдория – 1:0

Гол: Барак, 25

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Кубок Италии по футболу Антонин Барак Фиорентина Сампдория Фиорентина - Сампдория
Источник Sport.ua
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