ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
Пострадал Диего Шварцман – будущий соперник Алексея Крутых
Экс-первая ракетка мира и 21-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Новак Джокович и 25-й номер в рейтинге АТР Диего Шварцман повторили эпизод с ЧМ-2022 по футболу, где Месси во время интервью обозвал нидерландского игрока.
После матча 1/4 финала Мундиаля между сборными Аргентины и Нидерландов лидер аргентинской сборной Лионель Месси прямо во время интервью неожиданно начал оскорблять Ваута Вегхорста, стоявшего недалеко:
«Что ты смотришь, придурок? Иди отсюда».
Джокович и Шварцман решили по-своему повторить этот эпизод, сделав это в спортивном зале.
Отметим, что Диего Шварман сыграет в первом раунде Australian Open 2023 с украинским теннисистом Алексеем Крутых.
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