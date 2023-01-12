ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца

Экс-первая ракетка мира и 21-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Новак Джокович и 25-й номер в рейтинге АТР Диего Шварцман повторили эпизод с ЧМ-2022 по футболу, где Месси во время интервью обозвал нидерландского игрока.

После матча 1/4 финала Мундиаля между сборными Аргентины и Нидерландов лидер аргентинской сборной Лионель Месси прямо во время интервью неожиданно начал оскорблять Ваута Вегхорста, стоявшего недалеко:

«Что ты смотришь, придурок? Иди отсюда».

Джокович и Шварцман решили по-своему повторить этот эпизод, сделав это в спортивном зале.

Отметим, что Диего Шварман сыграет в первом раунде Australian Open 2023 с украинским теннисистом Алексеем Крутых.