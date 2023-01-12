Алексею Крутых выпал сеяный соперник в первом раунде Australian Open

Украинский теннисист Алексей Крутых (№188 АТР) получил первого соперника в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В стартовом раунде основы 22-летний киевлянин, который преодолел квалификацию, сразится с 23-м сеяным аргентинцем Диего Шварцманом (№25 АТР).



Стоит отметить, что Крутых ранее еще не играл против теннисистов из топ-50 мирового рейтинга, а Шварцман проиграл восемь последних матчей в ATP-туре.



Ранее своих соперниц в основе Australian Open узнали украинские теннисистки.

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