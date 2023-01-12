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  4. Алексею Крутых выпал сеяный соперник в первом раунде Australian Open
Australian Open
12 января 2023, 10:20 |
323
0

Алексею Крутых выпал сеяный соперник в первом раунде Australian Open

Украинец сразится против Диего Шварцмана из Аргентины

12 января 2023, 10:20 |
323
0
Алексею Крутых выпал сеяный соперник в первом раунде Australian Open
ATP. Диего Шварцман

Украинский теннисист Алексей Крутых (№188 АТР) получил первого соперника в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В стартовом раунде основы 22-летний киевлянин, который преодолел квалификацию, сразится с 23-м сеяным аргентинцем Диего Шварцманом (№25 АТР).

Стоит отметить, что Крутых ранее еще не играл против теннисистов из топ-50 мирового рейтинга, а Шварцман проиграл восемь последних матчей в ATP-туре.

Ранее своих соперниц в основе Australian Open узнали украинские теннисистки.

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Алексей Крутых Диего Шварцман Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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