Почти потерянный сезон: у Челси большие проблемы
Рассказываем о трудностях лондонского клуба
Во многих клубах перестройка проходит непросто, но для «Челси» она является особенно болезненной. Новые владельцы «синих» решились на радикальные изменения вскоре после начала сезона. Была вероятность, что после смены тренерского штаба и руководства «аристократы» столкнутся с трудностями, но мало кто предполагал, что все будет настолько плохо.
В настоящее время «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Интересно, что лондонский клуб находится ровно в 10-ти очках и от зоны Лиги чемпионов, и от зоны вылета из АПЛ. В последних восьми матчах во всех турнирах «синие» одержали только одну победу – обыграли «Борнмут» со счетом 2:0. Но это не тот случай и не тот соперник, чтобы выделять положительные моменты для «аристократов».
У «Челси» все плохо, и на это есть несколько причин. Первая – травмы. У лондонцев гигантские кадровые проблемы. Прямо сейчас в лазарете у «синих» 9 человек – почти целая команда. В этот список входят Эдуард Менди, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Мэйсон Маунт, Уэсли Фофана, Н’Голо Канте, Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич и Армандо Броя. Большинство из них – игроки стартового состава.
Отчасти на сложившуюся ситуацию повлияла жажда совладельца «Челси» Тодда Боэли к переменам. Функционер уволил многих членов предыдущего медицинского штаба, включая главного врача Паоло Биоску и главного физиотерапевта Тьерри Лорана. Первый провел 11 лет в лондонском клубе, второй – 17. Американцу не нравилось количество травмированных игроков. Он решил нанять новых специалистов через компанию Remedy, но лучше не стало. Наоборот, ситуация с повреждениями ухудшилась.
Вторая проблема «Челси» – несбалансированный состав. Прошлым летом лондонцы потратили около 270 млн фунтов на трансферы. Казалось, усиление должно быть серьезным. Но проблема в том, что большую часть этих игроков покупали для предыдущего тренера. Зимой «синие» уже подписали троих новичков – защитника Бенуа Бадиашиле за 35 млн фунтов, нападающего Давида Фофана за 8 миллионов, хавбека Андрея Сантоса за 18 млн фунтов, а также арендовали до конца сезона форварда мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.
Новичков у «аристократов» много, но из-за большого количества травм команда выглядит разбалансированной. Состав у «Челси» формируется до сих пор. С одной стороны, логично, что при большом количестве повреждений получают шансы молодые игроки. Это, например, Карни Чуквуэмека, Омари Хатчинсон и Льюис Холл. Все они неплохо себя проявляют, но обычно молодежь постепенно подводят к основе, а Поттеру приходится сразу бросать их в бой против «Манчестер Сити» и других серьезных соперников.
У лондонцев более или менее нормально ситуация выглядит только в обороне. К настоящему времени «синие» пропустили 19 мячей в АПЛ – это четвертый лучший показатель в лиге. С другой стороны, у «аристократов» регулярно возникают трудности в атаке, и это их третья проблема, а именно – отсутствие нападающих. После травмы Армандо Брои, который выбыл до конца сезона, у «Челси» остался только один центрфорвард – Пьер-Эмерик Обамеянг, но он пребывает явно не в оптимальной форме.
В текущем сезоне на счету габонца только один гол в девяти матчах АПЛ. Сейчас лучшими бомбардирами «синих» являются полузащитник Кай Хаверц и вингер Рахим Стерлинг. На счету обоих игроков по 4 мяча в Премьер-лиге. Решения продать Тимо Вернера и отпустить в аренду Ромелу Лукаку выглядят странно, учитывая то, что один Обмаеянг не мог заменить сразу двух игроков.
Немец забивал немного, зато регулярно раздавал результативные передачи. Бельгиец хотел покинуть лондонский клуб из-за конфликта с предыдущим тренером. Но зачем было отпускать Лукаку, планируя увольнение Томаса Тухеля? Возможно, после ухода специалиста ситуация для нападающего изменилась бы в лучшую сторону.
Создание и завершение атак является серьезной проблемой для «Челси» по ходу всего сезона. В настоящее время на счету «синих» 20 забитых мячей в АПЛ. По этому показателю они занимают только 13-е место в лиге. Лондонцы уступают не только топам, но и тем командам, которых опережают в турнирной таблице. По количеству ударов (суммарно 186) «Челси» является пятой худшей командой лиги. Меньше бьют по воротам только 4 команды, 2 из которых находятся близко к зоне вылета.
«Синие» подписали молодого нападающего Давида Фофану, но вряд ли он в одиночку решит все их проблемы. Лондонцы также арендовали форварда «Атлетико» Жоау Фелиша, но это весьма рискованный вариант. Португалец нестабильно выступает в Ла Лиге и не факт, что потянет уровень АПЛ. «Аристократам» также приписывают интерес к форварду менхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму, у которого заканчивается контракт. «Челси» отчаянно пытается спасти сезон, но не всегда можно обойтись лишь трансферами.
Как бы там ни было, руководство лондонского клуба верит в свой проект во главе с Поттером. Не зря ведь со специалистом подписали 5-летний контракт. В отличие от предыдущего руководства, у нынешних владельцев «синих» есть терпение, но, наверняка, и оно не является безграничным. У «аристократов» еще сохраняются шансы на спасение сезона, но чем дальше он продвигается, тем меньше их становится.
Текст: meta.ua/sport
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