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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 14:51 | Обновлено 12 января 2023, 14:56
312
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Надеюсь, Лунев станет одним из открытий Кривбасса»

Наставник «Кривбасса» – о переходе Максима Лунева

12 января 2023, 14:51 | Обновлено 12 января 2023, 14:56
312
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Надеюсь, Лунев станет одним из открытий Кривбасса»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал переход Максима Лунева в криворожский клуб.

«Лунев может сыграть и «десятку», и крайнего, и атакующего. У него хороший дриблинг. Неплохая левая нога также может выполнять стандарты. Подходит ли Лунев под термин «мужик»? Сто процентов. Он – человек трудолюбивый и будет одним из открытий нашей команды. Очень на это надеюсь. У него прекрасный возраст – 24 года. Тот же возраст, когда он должен показать себя с лучшей стороны», – сказал Вернидуб.

Отметим, что Лунев по согласию сторон расторг контракт с «Зарей» и на правах свободного агента присоединился к «Кривбассу».

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Максим Лунев Юрий Вернидуб Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
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