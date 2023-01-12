Юрий ВЕРНИДУБ: «Надеюсь, Лунев станет одним из открытий Кривбасса»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал переход Максима Лунева в криворожский клуб.

«Лунев может сыграть и «десятку», и крайнего, и атакующего. У него хороший дриблинг. Неплохая левая нога также может выполнять стандарты. Подходит ли Лунев под термин «мужик»? Сто процентов. Он – человек трудолюбивый и будет одним из открытий нашей команды. Очень на это надеюсь. У него прекрасный возраст – 24 года. Тот же возраст, когда он должен показать себя с лучшей стороны», – сказал Вернидуб.

Отметим, что Лунев по согласию сторон расторг контракт с «Зарей» и на правах свободного агента присоединился к «Кривбассу».