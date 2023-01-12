Юрий ВЕРНИДУБ: «Надеюсь, Лунев станет одним из открытий Кривбасса»
Наставник «Кривбасса» – о переходе Максима Лунева
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал переход Максима Лунева в криворожский клуб.
«Лунев может сыграть и «десятку», и крайнего, и атакующего. У него хороший дриблинг. Неплохая левая нога также может выполнять стандарты. Подходит ли Лунев под термин «мужик»? Сто процентов. Он – человек трудолюбивый и будет одним из открытий нашей команды. Очень на это надеюсь. У него прекрасный возраст – 24 года. Тот же возраст, когда он должен показать себя с лучшей стороны», – сказал Вернидуб.
Отметим, что Лунев по согласию сторон расторг контракт с «Зарей» и на правах свободного агента присоединился к «Кривбассу».
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