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Англия
12 января 2023, 13:15 | Обновлено 12 января 2023, 13:37
608
1

Арсенал может пригласить защитника Барселоны

«Канониры» планируют усиление обороны

12 января 2023, 13:15 | Обновлено 12 января 2023, 13:37
608
1
Арсенал может пригласить защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Лондонский «Арсенал» внимательно следит за испанским защитником каталонской «Барселоны» Эриком Гарсией.

Сообщается, что 22-летний игрок также находится в поле зрения и других клубов из АПЛ. Однако именно «Арсенал» называется фаворитом в борьбе за Гарсия.

Впрочем, сам Эрик Гарсия якобы не хочет уходить из «Барселоны» и намерен бороться за место в основном составе команды.

В текущем сезоне Ла Лиги Эрик Гарсия провел 9 матчей, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласовал контракт с украинцем Михаилом Мудриком.

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Эрик Гарсия Арсенал Лондон Барселона чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.es
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Alex196
Хорошо хоть тема с Мудриком всем надоела 
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