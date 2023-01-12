Арсенал может пригласить защитника Барселоны
«Канониры» планируют усиление обороны
Лондонский «Арсенал» внимательно следит за испанским защитником каталонской «Барселоны» Эриком Гарсией.
Сообщается, что 22-летний игрок также находится в поле зрения и других клубов из АПЛ. Однако именно «Арсенал» называется фаворитом в борьбе за Гарсия.
Впрочем, сам Эрик Гарсия якобы не хочет уходить из «Барселоны» и намерен бороться за место в основном составе команды.
В текущем сезоне Ла Лиги Эрик Гарсия провел 9 матчей, забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласовал контракт с украинцем Михаилом Мудриком.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец сыграл 1145 матчей в XXI веке
Блогер Sport.ua – о возвращении легендарного голкипера в столичный клуб