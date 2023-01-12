Арсенал может пригласить защитника Барселоны

Лондонский «Арсенал» внимательно следит за испанским защитником каталонской «Барселоны» Эриком Гарсией.

Сообщается, что 22-летний игрок также находится в поле зрения и других клубов из АПЛ. Однако именно «Арсенал» называется фаворитом в борьбе за Гарсия.

Впрочем, сам Эрик Гарсия якобы не хочет уходить из «Барселоны» и намерен бороться за место в основном составе команды.

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В текущем сезоне Ла Лиги Эрик Гарсия провел 9 матчей, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласовал контракт с украинцем Михаилом Мудриком.