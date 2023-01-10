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Англия
10 января 2023, 05:04 | Обновлено 10 января 2023, 05:18
188
0

Ньюкасл и Арсенал схлестнуться за защитника Барселоны

Английским клубам интересен молодой испанец

10 января 2023, 05:04 | Обновлено 10 января 2023, 05:18
188
0
Ньюкасл и Арсенал схлестнуться за защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Бальде

В поле зрения «Ньюкасла» и «Арсенала» находится защитник «Барселоны» Алехандро Бальде.

Каталонский клуб никак не может договориться с 19-летним испанцем о новом контракте. Ситуацией могут воспользоваться «сороки» и «канониры». Действующее соглашение Бальде с «сине-гранатовыми» действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне-2022/2023 Алехандро Бальде провел за «Барселону» 19 матчей, сделал 3 ассиста.

Напомним, в воскресенье, 8 января, «Барселона», обыграл «Атлетико» (1:0), стала единоличным лидером таблицы чемпионата Испании.

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Алекс Бальде Барселона Ньюкасл Арсенал Лондон трансферы
Источник Sport.es
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