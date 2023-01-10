Ньюкасл и Арсенал схлестнуться за защитника Барселоны

В поле зрения «Ньюкасла» и «Арсенала» находится защитник «Барселоны» Алехандро Бальде.

Каталонский клуб никак не может договориться с 19-летним испанцем о новом контракте. Ситуацией могут воспользоваться «сороки» и «канониры». Действующее соглашение Бальде с «сине-гранатовыми» действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне-2022/2023 Алехандро Бальде провел за «Барселону» 19 матчей, сделал 3 ассиста.

Напомним, в воскресенье, 8 января, «Барселона», обыграл «Атлетико» (1:0), стала единоличным лидером таблицы чемпионата Испании.