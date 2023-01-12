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  4. Манчини рассказал о последних словах Джанлуки Виалли
Италия
12 января 2023, 13:21 |
960
0

Манчини рассказал о последних словах Джанлуки Виалли

Легендарный форвард умер на прошлой неделе

12 января 2023, 13:21 |
960
0
Манчини рассказал о последних словах Джанлуки Виалли
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Легендарный итальянский форвард Джанлука Виалли умер на прошлой неделе от рака в возрасте 58 лет. Его близкий друг и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, каким был его последний разговор с Виалли перед смертью:

«Джанлука сказал мне, что мы должны выиграть чемпионат мира 2026 года и что он будет с нами. Безусловно, он будет там вместе с нами, и мы надеемся, что сможем посвятить ему такую большую победу в ближайшее время.

В декабре я навещал его в Лондоне, потому что немного боялся за Джанлуку. Он проснулся, мы вместе смеялись, шутили. Он сказал мне: «Я спокоен, будьте спокойны и вы». Он подбодрил меня, после чего мы уже не виделись».

Виалли и Манчини вместе выступал за «Сампдорию» и сборную Италии. Когда Манчини в 2018 году возглавил «Скуадру Адзурру», он позвал Виалли в свой тренерский штаб.

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Джанлука Виалли Роберто Манчини
Источник RAI Sport
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