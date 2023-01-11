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Украина. Премьер лига
11 января 2023, 20:21 |
1207
0

ВИДЕО. Первая тренировка новичка. Как Шахтер проводит сборы в Турции?

Георгий Гочолейшвили впервые потренировался с командой

11 января 2023, 20:21 |
1207
0
ВИДЕО. Первая тренировка новичка. Как Шахтер проводит сборы в Турции?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Гочолейшвили

Во вторник, 10 января, «горняки» прибыли в турецкий Белек, где будет проходить стартовый этап подготовки ко второй части сезона. Здесь команда будет проводить тренировочные сборы на протяжении 10 дней.

В составе донецкого клуба занимается зимний новичок команды Георгий Гочолейшвили. К «горнякам» Георгий присоединился в конце ноября 2022 года, но соглашение с игроком вступает в силу с 1 января. Контракт рассчитан до конца 2027 года.

Гочолейшвили является воспитанником «Сабуртало», за который сыграл 85 матчей, в которых отметился 8 голами и отдал 12 ассистов. Также Георгий провел семь поединков в составе молодежной сборной Грузии и уже дебютировал за основную команду.

Отметим, что первый матч после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве на Стадионе Войска Польского.

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Гиорги Гочолейшвили видео Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Игор Йовичевич
Источник ФК Шахтер Донецк
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