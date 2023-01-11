ВИДЕО. Первая тренировка новичка. Как Шахтер проводит сборы в Турции?

Во вторник, 10 января, «горняки» прибыли в турецкий Белек, где будет проходить стартовый этап подготовки ко второй части сезона. Здесь команда будет проводить тренировочные сборы на протяжении 10 дней.

В составе донецкого клуба занимается зимний новичок команды Георгий Гочолейшвили. К «горнякам» Георгий присоединился в конце ноября 2022 года, но соглашение с игроком вступает в силу с 1 января. Контракт рассчитан до конца 2027 года.

Гочолейшвили является воспитанником «Сабуртало», за который сыграл 85 матчей, в которых отметился 8 голами и отдал 12 ассистов. Также Георгий провел семь поединков в составе молодежной сборной Грузии и уже дебютировал за основную команду.

Отметим, что первый матч после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве на Стадионе Войска Польского.