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Australian Open
11 января 2023, 11:50 | Обновлено 11 января 2023, 12:27
426
0

Леся Цуренко – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open

11 января 2023, 11:50 | Обновлено 11 января 2023, 12:27
426
0
Леся Цуренко – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

12 января украинка Леся Цуренко (№137 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале отбора украинка сразится против девятой сеяной Леолии Жанжан из Франции (№109 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала матча – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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