Леся Цуренко – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Australian Open
12 января украинка Леся Цуренко (№137 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале отбора украинка сразится против девятой сеяной Леолии Жанжан из Франции (№109 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала матча – 01:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
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