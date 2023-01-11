Леся Цуренко – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 января украинка Леся Цуренко (№137 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале отбора украинка сразится против девятой сеяной Леолии Жанжан из Франции (№109 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала матча – 01:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

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