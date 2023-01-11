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Франция
11 января 2023, 08:59 | Обновлено 11 января 2023, 09:02
484
0

Новый партнер Малиновского может вернуться в АПЛ

В Англии есть интерес к Маттео Гендузи

11 января 2023, 08:59 | Обновлено 11 января 2023, 09:02
484
0
Новый партнер Малиновского может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Гендузи

Полузащитник французского «Марселя» Маттео Гендузи получил предложение от клуба английской Премьер-лиги.

Сообщается, что в стане провансальцев не знают, кто именно из АПЛ контактирует с 23-летним игроком и ждут дальнейшего развития событий. Есть предположение, что это может быть «Астон Вилла», возглавляет которую Унаи Эмери.

Гендузи до перехода в «Марсель» играл в АПЛ за лондонский «Арсенал», которым тогда руководил Эмери.

В текущем сезоне на счету Гендузи 22 матча за «Марсель» во всех турнирах, три гола и три ассиста.

Напомним, на днях игроком «Марселя» стал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Маттео Гендузи Марсель трансферы АПЛ трансферы
Источник L'Equipe
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