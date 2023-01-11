Новый партнер Малиновского может вернуться в АПЛ

Полузащитник французского «Марселя» Маттео Гендузи получил предложение от клуба английской Премьер-лиги.

Сообщается, что в стане провансальцев не знают, кто именно из АПЛ контактирует с 23-летним игроком и ждут дальнейшего развития событий. Есть предположение, что это может быть «Астон Вилла», возглавляет которую Унаи Эмери.

Гендузи до перехода в «Марсель» играл в АПЛ за лондонский «Арсенал», которым тогда руководил Эмери.

В текущем сезоне на счету Гендузи 22 матча за «Марсель» во всех турнирах, три гола и три ассиста.

Напомним, на днях игроком «Марселя» стал украинский полузащитник Руслан Малиновский.