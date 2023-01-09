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Франция
09 января 2023, 18:53 | Обновлено 09 января 2023, 19:03
4002
15

ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя

Украинский хавбек покинул «Аталанту»

09 января 2023, 18:53 | Обновлено 09 января 2023, 19:03
4002
15
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
ФК Марсель

Французский «Марсель» официально сообщил о подписании полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Речь идет об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа.

По информации СМИ, выкуп будет обязательным. За 29-летнего украинца «Марсель» заплатит 10 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов.

В составе «Марселя» Малиновский будет выступать под тем же номером, что и в «Аталанте» – 18-м. Цвета итальянского клуба украинский полузащитник защищал с лета 2019 года.

«Марсель» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидера, «ПСЖ», на 8 очков.


ФК Марсель

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Источник ФК Марсель
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Комментарии 15
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Tasha19
Удачі!
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+9
ZANREGENT1993
Вот. И накиких 100 млн никто не просит) Успеха в Марселе!
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+8
OKs100
Болельщики Марселя вроде как рады. Поздравляют Руслана и желают всего наилучшего Украине.
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+7
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Maks23
Вітаемо!
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+6
jetcrow
з сомої команди Італії до третьої команди Франції. Норм
Аталанта летить у прірву.
Ответить
+5
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Zander
Марсель - чемпіон! 
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+4
odiniznashih
Учи французcкий))
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0
nikobein
Вдачі у новій команді!
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0
Andrey_1992
Дай Бог тут себе топом зарекомендує
Ответить
0
Анатолій Чорнобук
Чудове місто. Гарна команда.  Так що хай щастить. 
Ответить
0
20052011
Руслану - УДАЧИ!!!
Ответить
0
donnerwetter
Такси 7. 
 Малиновского привозят на стадион Олимпика. Борьба за 2-е место.
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0
Петр Яновский
И цена обычная. 10+3 ляма.
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-1
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