ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя

Французский «Марсель» официально сообщил о подписании полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Речь идет об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа.

По информации СМИ, выкуп будет обязательным. За 29-летнего украинца «Марсель» заплатит 10 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов.

В составе «Марселя» Малиновский будет выступать под тем же номером, что и в «Аталанте» – 18-м. Цвета итальянского клуба украинский полузащитник защищал с лета 2019 года.

«Марсель» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидера, «ПСЖ», на 8 очков.



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