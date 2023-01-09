ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
Украинский хавбек покинул «Аталанту»
Французский «Марсель» официально сообщил о подписании полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Речь идет об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа.
По информации СМИ, выкуп будет обязательным. За 29-летнего украинца «Марсель» заплатит 10 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов.
В составе «Марселя» Малиновский будет выступать под тем же номером, что и в «Аталанте» – 18-м. Цвета итальянского клуба украинский полузащитник защищал с лета 2019 года.
«Марсель» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от лидера, «ПСЖ», на 8 очков.
ФК Марсель
𝙍𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙣𝙤𝙫𝙨𝙠𝙮𝙞 est Olympien 🇺🇦 🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2023
Le milieu ukrainien rejoint le club en prêt avec option d’achat 🤝
Bienvenue à 𝙈𝘼𝙍𝙎𝙀𝙄𝙇𝙇𝙀 ! #RuslanEstOlympien pic.twitter.com/rDx6DAxB6p
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