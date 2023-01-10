Знаменитый английский футболист прошлого может возглавить сборную Польши
Стивен Джеррард был уволен из английского клуба «Астон Вилла» в октябре
Знаменитый в прошлом футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард может стать главным тренером сборной Польши.
Польский футбольный союз начал переговоры с английским специалистом. Боссы польского футбола сделали контрактное предложение Джеррарду несколько дней назад, и Стивен взял время на обдумывание.
Стивен Джеррард был уволен из английского клуба «Астон Вилла» в октябре 2022 года. Однако он все еще находится на контракте в клубе из Бирмингема и будет получать зарплату до 2024 года в размере 5 млн фунтов стерлингов в год.
По итогам 2022 года президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша решил не продлевать контракт с предыдущим наставником сборной Чеславом Михневичем.
Среди кандидатов в наставники сборной Польши назывались: Роберто Мартинес (возглавил португальскую национальную команду), Эрве Ренар, Владимир Петкович, Паулу Бенту и Ненад Белица.
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