А как же Шевченко? Известны главные претенденты на пост наставника Польши

Федерация футбола Польши активно занимается поиском нового главного тренера национальной команды.

Сообщается, что главным критерием является результаты и успехи кандидата на международном уровне. Таким образом сейчас главными претендентами на пост наставника сборной Польши стали Эрве Ренар, Владимир Петкович и Роберто Мартинес.

Петкович 7 лет успешно работал со сборной Швейцарии, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020. Мартинес удерживал Бельгию на вершине рейтинга ФИФА и выиграл бронзу на ЧМ-2018. Ренар известен качественной работой с африканскими сборными, а на ЧМ-2022 с Саудовской Аравией обыграл Аргентину.

Предыдущем главным тренером Польши был Чеслав Михневич. К слову, ранее сообщалось, что федерация футбола Польши контактировала с экс-наставнмком сборной Украины Андреем Шевченко. Однако, как мы видим, Шевченко не числится в списке главных претендентов на этот пост.