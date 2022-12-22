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  4. А как же Шевченко? Известны главные претенденты на пост наставника Польши
Польша
22 декабря 2022, 23:59 |
585
2

А как же Шевченко? Известны главные претенденты на пост наставника Польши

Главными кандидатами стали Эрве Ренар, Владимир Петкович и Роберто Мартинес

22 декабря 2022, 23:59 |
585
2
А как же Шевченко? Известны главные претенденты на пост наставника Польши
Instagram. Андрей Шевченко

Федерация футбола Польши активно занимается поиском нового главного тренера национальной команды.

Сообщается, что главным критерием является результаты и успехи кандидата на международном уровне. Таким образом сейчас главными претендентами на пост наставника сборной Польши стали Эрве Ренар, Владимир Петкович и Роберто Мартинес.

Петкович 7 лет успешно работал со сборной Швейцарии, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020. Мартинес удерживал Бельгию на вершине рейтинга ФИФА и выиграл бронзу на ЧМ-2018. Ренар известен качественной работой с африканскими сборными, а на ЧМ-2022 с Саудовской Аравией обыграл Аргентину.

Предыдущем главным тренером Польши был Чеслав Михневич. К слову, ранее сообщалось, что федерация футбола Польши контактировала с экс-наставнмком сборной Украины Андреем Шевченко. Однако, как мы видим, Шевченко не числится в списке главных претендентов на этот пост.

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Владимир Петкович Эрве Ренар Роберто Мартинес назначение тренера сборная Польши по футболу Андрей Шевченко
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Источник Meczyki
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Комментарии 2
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Октавий Фландрийский
По информации с федерации футбола Польши, предложений Андрюше возглавить сборную от них никогда ему не поступало,от слова НИКОГДА,даже в мыслях не было... А на фейк недобросовестного журналиста, многие повелись....
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+3
Spaceman
Про Шевченка в збірній Польщі ніхто, окрім спорт.юа , не писав...
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