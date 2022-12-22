А как же Шевченко? Известны главные претенденты на пост наставника Польши
Главными кандидатами стали Эрве Ренар, Владимир Петкович и Роберто Мартинес
Федерация футбола Польши активно занимается поиском нового главного тренера национальной команды.
Сообщается, что главным критерием является результаты и успехи кандидата на международном уровне. Таким образом сейчас главными претендентами на пост наставника сборной Польши стали Эрве Ренар, Владимир Петкович и Роберто Мартинес.
Петкович 7 лет успешно работал со сборной Швейцарии, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020. Мартинес удерживал Бельгию на вершине рейтинга ФИФА и выиграл бронзу на ЧМ-2018. Ренар известен качественной работой с африканскими сборными, а на ЧМ-2022 с Саудовской Аравией обыграл Аргентину.
Предыдущем главным тренером Польши был Чеслав Михневич. К слову, ранее сообщалось, что федерация футбола Польши контактировала с экс-наставнмком сборной Украины Андреем Шевченко. Однако, как мы видим, Шевченко не числится в списке главных претендентов на этот пост.
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