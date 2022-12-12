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  4. Шевченко среди кандидатов на пост наставника сборной Польши
Польша
12 декабря 2022, 17:04 |
1009
2

Шевченко среди кандидатов на пост наставника сборной Польши

Поляки пошли на тренерскую рокировку в главной команде страны

12 декабря 2022, 17:04 |
1009
2
Шевченко среди кандидатов на пост наставника сборной Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Польский футбольный союз прервал отношения с наставником национальной сборной Чеславом Михневичем. Сообщается, что стороны не посчитали необходимым продлить соглашение, срок действия которого истек по завершению выступления команды на чемпионате мира в Катаре.

Как известно, поляки на ЧМ-2022 смогли выйти из группы, заняв в квартете второе место, а в 1/8 финала они со счетом 1:3 проиграли команде Франции.

Польский футбольный союз, согласно инсайдерским данным, уже начал поиски нового наставника для сборной. Среди прочего, поляки рассматривают кандидатуру украинца Андрея Шевченко. Якобы представители ПФС уже контактировали с бывшим главным тренером сборной Украины.

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Комментарии 2
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GloryUkraine
І як завжди підключаються експерти з районних, максимум обласних чемпіонатів, де тренер в команді один, а всі хто розглядає умовного Шеву, в даному випадку це польська федерація футболу, відверті тупаки.
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0
Александр Чернокур
Не верю .возможно есть в списке но Шева абсолютно не развит .какой с неготренер .у него речь неправильная и мышление отсутствует .разве что толпу помощников итальянцев будет возить 
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-1
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