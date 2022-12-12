Шевченко среди кандидатов на пост наставника сборной Польши

Польский футбольный союз прервал отношения с наставником национальной сборной Чеславом Михневичем. Сообщается, что стороны не посчитали необходимым продлить соглашение, срок действия которого истек по завершению выступления команды на чемпионате мира в Катаре.

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Как известно, поляки на ЧМ-2022 смогли выйти из группы, заняв в квартете второе место, а в 1/8 финала они со счетом 1:3 проиграли команде Франции.

Польский футбольный союз, согласно инсайдерским данным, уже начал поиски нового наставника для сборной. Среди прочего, поляки рассматривают кандидатуру украинца Андрея Шевченко. Якобы представители ПФС уже контактировали с бывшим главным тренером сборной Украины.