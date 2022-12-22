Главный тренер сборной Польши отправлен в отставку

Польская футбольная ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Чеславом Михневичем. 52-летний наставник покинет свой пост после завершения календарного года.



Михневич возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством поляки вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, где уступили будущим вице-чемпионам – команде Франции (1:3).



Всего под руководством Михневича национальная сборная Польши сыграла 13 матчей, в которых 5 раз победила, трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла.