Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер сборной Польши отправлен в отставку
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 13:12 | Обновлено 22 декабря 2022, 13:50
461
0

Главный тренер сборной Польши отправлен в отставку

Чеслав Михневич вывел команду в плей-офф чемпионата мира, где проиграл будущим вице-чемпионам

22 декабря 2022, 13:12 | Обновлено 22 декабря 2022, 13:50
461
0
Главный тренер сборной Польши отправлен в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Чеслав Михневич

Польская футбольная ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Чеславом Михневичем. 52-летний наставник покинет свой пост после завершения календарного года.

Михневич возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством поляки вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, где уступили будущим вице-чемпионам – команде Франции (1:3).

Всего под руководством Михневича национальная сборная Польши сыграла 13 матчей, в которых 5 раз победила, трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла.

По теме:
В чем секрет успеха сборной Хорватии
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Виктор ВАЦКО: «Эмилиано Мартинес – отбитый наглухо чудак»
Чеслав Михневич сборная Польши по футболу ЧМ-2022 по футболу отставка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хватит танков и самолетов. Зеленский не просит армию США воевать в Украине
Война | 22 декабря 2022, 07:21 3
Хватит танков и самолетов. Зеленский не просит армию США воевать в Украине
Хватит танков и самолетов. Зеленский не просит армию США воевать в Украине

Пока что официально о танках и самолетах информации нет

Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Другие виды | 21 декабря 2022, 20:29 10
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник

Спортсмен выехал якобы на соревнования

Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Другие виды | 21.12.2022, 16:33
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Вслед за русским кораблем. Россиянка лишена золота Олимпиады-2012
Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
Футбол | 21.12.2022, 21:33
Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
Инсайдер: Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого зимнего новичка
Футбол | 22.12.2022, 12:48
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого зимнего новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал первого зимнего новичка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
20.12.2022, 12:49 3
Война
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
21.12.2022, 09:05 21
Футбол
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
Шахтер был близок к покупке двух игроков, ставших открытиями ЧМ-2022
21.12.2022, 11:46 6
Футбол
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
21.12.2022, 04:11 3
Бокс
Британский боксер: «Все давление — на Фьюри. Докажи, что Усик — средневес»
Британский боксер: «Все давление — на Фьюри. Докажи, что Усик — средневес»
21.12.2022, 16:50
Бокс
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
21.12.2022, 16:45 10
Футбол
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
20.12.2022, 10:36 22
Футбол
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
21.12.2022, 04:31 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности