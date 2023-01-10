Лукаку может оказаться в Атлетико Мадрид

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку летом может оказаться в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщают английские СМИ.

Сейчас Лукаку выступает на правах аренды за «Интер», а права на игрока принадлежат «Челси». Миланский клуб, скорее всего, не станет выкупать форварда из-за его частых травм и плохой формы.

В свою очередь, «Челси» в ближайшее время арендует у «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиша. Летом «Синие» собираются выкупить португальца, и Лукаку может быть использован как часть этой сделки.