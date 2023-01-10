Лукаку может оказаться в Атлетико Мадрид
Бельгийский форвард может стать частью сделки по Жоау Фелишу
Бельгийский форвард Ромелу Лукаку летом может оказаться в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщают английские СМИ.
Сейчас Лукаку выступает на правах аренды за «Интер», а права на игрока принадлежат «Челси». Миланский клуб, скорее всего, не станет выкупать форварда из-за его частых травм и плохой формы.
В свою очередь, «Челси» в ближайшее время арендует у «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиша. Летом «Синие» собираются выкупить португальца, и Лукаку может быть использован как часть этой сделки.
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