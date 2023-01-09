Уже не смешно. Лукаку получил третью травму в сезоне
Бельгиец вновь угодил в лазарет
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку получил очередную травму в текущем сезоне. Он пропустит предстоящий матч Кубка Италии против «Пармы» из-за возникшего воспаления подколенного сухожилия на левой ноге. Бельгиец травмировался уже в третий раз в этом сезоне.
Сообщается, что в ближайшие дни Лукаку будет работать индивидуально. Примерно к субботе, 14 января, форвард пройдет очередное обследование, которое позволит заново оценить его функциональное состояние.
В нынешнем сезоне у 29-летнего нападающий провел за «Интер» во всех турнирах 7 матчей, забил 2 гола.
Ранее Ромелу Лукаку назвал следующего наставника сборной Бельгии.
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