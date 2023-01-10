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Украина. Премьер лига
10 января 2023, 16:59 |
3054
9

Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым

Бельгийский клуб заинтересован в трансфере украинского вингера «Динамо»

10 января 2023, 16:59 |
3054
9
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Самый титулованный бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» заинтересован в подписании лидера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова.

Брюссельцы уже провели предварительные переговоры с 25-летним футболистом и его окружением, и эти контакты проходили в позитивной и конструктивной атмосфере.

В «Андерлехте» знают, что контракт Цыганкова с «Динамо» истекает летом 2023 года, и что новую сделку футболист, вероятнее всего, подписывать не пожелает. В то же время, бельгийский клуб рассчитывает заполучить украинца уже в январское трансферное окно, хотя финансовые факторы для этого должны быть правильно проработаны.

Несмотря на то, что Цыганков может перейти в «Андерлехт» за сниженную цену или вообще бесплатно, его зарплата является возможным камнем преткновения. Брюссельцы вовсю работают над оптимизацией фонда заработной платы, для чего могут продать нескольких лидеров. Если этого не произойдет, у «Андерлехта» попросту не будет возможностей для активной работы на рынке.

Помимо Цыганкова в сферу внимания «Андерлехта» входит также 24-летний вингер датского «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер, трансфер которого оценивается в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Цыганкову проявляет нидерландский ПСВ, где в украинце видят потенциальную замену для уехавшего в Ливерпуль Коди Гакпо.

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Виктор Цыганков Андерлехт Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Источник Het Laatste Nieuws
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Комментарии 9
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Alex Tymchenko
Лучше бы конечно в топ чемпионат какой-то, как раз возраст самый подходящий, но в случае с его травмами то может и это не самый плохой вариант 
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+5
Nick.Grabowski
І клуб хороший, з традиціями. І чемпіонат нормальний, можна буде себе проявити. 
Чемпіонат Бельгії дивляться скаути та фахівці і в Німеччині, і Англії, і в Іспанії, і в Італії.
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+4
Макс Максов
Краще вже в ПСВ! Але зараз і чемпіонат Бельгії краще, ніж УПЛ...
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+2
BestOf
Рыжый смывайся с болота) ,Андерлехт конечно не топ клуб ,ну точно это лучше опзж кипрского.
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0
Pecheneg2004
Тикать тебе, Витенька, надо, да поскорее, пока ты еще на пике формы. Не повторяй судьбу Андрюши Пердоленко, которого долго в дынамо мариновали, а в Европе не заиграл в итоге.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
MrStepanovM .
Вітя, біжи!
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-1
donnerwetter
Давайте быстрей, а то передумает и поедет в ОАЭ к Роналду.
Ответить
-1
BERNARDOS
Будет последним лохом, если останется гнить в уГпл
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-4
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