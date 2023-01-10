Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым

Самый титулованный бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» заинтересован в подписании лидера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова.

Брюссельцы уже провели предварительные переговоры с 25-летним футболистом и его окружением, и эти контакты проходили в позитивной и конструктивной атмосфере.

В «Андерлехте» знают, что контракт Цыганкова с «Динамо» истекает летом 2023 года, и что новую сделку футболист, вероятнее всего, подписывать не пожелает. В то же время, бельгийский клуб рассчитывает заполучить украинца уже в январское трансферное окно, хотя финансовые факторы для этого должны быть правильно проработаны.

Несмотря на то, что Цыганков может перейти в «Андерлехт» за сниженную цену или вообще бесплатно, его зарплата является возможным камнем преткновения. Брюссельцы вовсю работают над оптимизацией фонда заработной платы, для чего могут продать нескольких лидеров. Если этого не произойдет, у «Андерлехта» попросту не будет возможностей для активной работы на рынке.

Помимо Цыганкова в сферу внимания «Андерлехта» входит также 24-летний вингер датского «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер, трансфер которого оценивается в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Цыганкову проявляет нидерландский ПСВ, где в украинце видят потенциальную замену для уехавшего в Ливерпуль Коди Гакпо.