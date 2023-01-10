Пеп ГВАРДИОЛА: «Бэйл был слишком дорогим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Гарета Бэйла и рассказал о том, пытался ли он когда-либо подписать Бэйла в одну из своих команд:

«Он был слишком дорогим. Что это за игрок! Фантастическая карьера, множество трофеев. Думаю, у него больше 100 матчей за Уэльс, а теперь он может стать невероятным гольфистом».

Ранее Гвардиола посоветовал «Челси» не увольнять Грэма Поттера с поста главного тренера.