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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Бэйл был слишком дорогим»
Англия
10 января 2023, 15:58 |
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Бэйл был слишком дорогим»

Тренер «Манчестер Сити» – о завершении карьеры валлийца

10 января 2023, 15:58 |
850
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Бэйл был слишком дорогим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Гарета Бэйла и рассказал о том, пытался ли он когда-либо подписать Бэйла в одну из своих команд:

«Он был слишком дорогим. Что это за игрок! Фантастическая карьера, множество трофеев. Думаю, у него больше 100 матчей за Уэльс, а теперь он может стать невероятным гольфистом».

Ранее Гвардиола посоветовал «Челси» не увольнять Грэма Поттера с поста главного тренера.

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Пеп Гвардиола Гарет Бэйл
Источник Manchester Evening News
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