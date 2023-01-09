Гвардиола поддержал Поттера: «Советую Челси не увольнять тренера»
Уверен, что наставникам нужно два сезона
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что руководство «Челси» даст время наставнику Грэму Поттер, которого назначили только осенью.
Синие находятся в кризисе, а вчера проиграли манчестерской команде 0:4 в матче Кубка Англии.
«Я бы посоветовал владельцу «Челси» дать тренеру время. Я понимаю, что в больших клубах результат всегда очень важен, но дайте Грэму время. Всем наставникам нужно время, а в «Брайтоне» он проделал невероятную работу».
«В «Барселоне» у меня был Лионель Месси, поэтому мне не нужны были два сезона для воплощения своих идей. Но это из-за Месси», — сказал Гвардиола.
Сам Поттер уверен, что у него сохраняется поддержка клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда украинского наставника провела закрытый товарищеский матч
Не удивляет, что Роман получает мало игрового времени