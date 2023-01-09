Гвардиола поддержал Поттера: «Советую Челси не увольнять тренера»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что руководство «Челси» даст время наставнику Грэму Поттер, которого назначили только осенью.

Синие находятся в кризисе, а вчера проиграли манчестерской команде 0:4 в матче Кубка Англии.

«Я бы посоветовал владельцу «Челси» дать тренеру время. Я понимаю, что в больших клубах результат всегда очень важен, но дайте Грэму время. Всем наставникам нужно время, а в «Брайтоне» он проделал невероятную работу».

«В «Барселоне» у меня был Лионель Месси, поэтому мне не нужны были два сезона для воплощения своих идей. Но это из-за Месси», — сказал Гвардиола.

Сам Поттер уверен, что у него сохраняется поддержка клуба.