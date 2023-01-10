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Australian Open
10 января 2023, 11:10 | Обновлено 10 января 2023, 11:11
125
0

Леся Цуренко – Алена Большова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2023, 11:10 | Обновлено 10 января 2023, 11:11
125
0
Леся Цуренко – Алена Большова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

11 января украинка Леся Цуренко (№137 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Алены Большовой из Испании (№141 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала матча – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Леольи Жанжан (№109 WTA) или Кайлы Дей (№194 WTA).

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Источник Sport.ua
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