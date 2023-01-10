Леся Цуренко – Алена Большова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open
11 января украинка Леся Цуренко (№137 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинка сразится против Алены Большовой из Испании (№141 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала матча – 01:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Леольи Жанжан (№109 WTA) или Кайлы Дей (№194 WTA).
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