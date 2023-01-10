ПСЖ - Анже. Прогноз и анонс на матч

11 января на «Парк де Пренс» пройдет матч 18-го тура Лиги 1 Франции, в котором «ПСЖ» встретится с «Анже». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«ПСЖ»

Клуб, по большому счету, будет всерьез играть в самом конце зимы - им предстоит противостояние с самой «Баварией» уже в 1/8 финала Лиги чемпионов. А именно победы тут ждут в Париже годами. При этом на внутреннюю арену звездам сложно находить мотивацию. Особенно после столь мощного старта, как получился в Лиге 1 Кристофа Гальтье. До паузы вообще не было ни единого поражения - за 15 первых туров! Более того, там было только 2 ничьи. Вот и получается, что после мундиаля, зимой, втянуться снова в борьбу сложно. Со слабым «Страсбуром» получилось еще выиграть на классе - тем более что итоговые 2-1 были оформлены голом с пенальти на 6-й добавленной минуте. А вот против проводящего классный сезон «Ланса» все закончилось 1-3, первой осечкой за весь розыгрыш. Потом, правда, была победа с тем же счетом, но над скромным «Шатору» в кубке.

«Анже»

Команда глухо стоит на вылет в этом сезоне. Фактически шансов на выживание уже не осталось, и можно постепенно готовиться к переходу в Лигу 2. А ведь «скотьенцы» ухитрялись держаться в «вышке» с 2015-го года, правда, после дебютного розыгрыша финишировали максимум на 12-м месте, а прошлый чемпионат закончили 14-ми. Если были надежды на то, что получится резко прибавить после затяжной паузы, то они вообще не оправдываются. Сначала коллектив проиграл прямому конкуренту «Аяччо», пропустив единственный гол на выезде. Потом удалось забить дома быстрый мяч «Лорьяну», но все поломал автогол Сима - в итоге на 88-й минуте «мерлузовые» все-таки оформили волевые 2-1. Только «Страсбур» в кубке победили, и то в серии пенальти после 0-0 в основное и дополнительное время.

Статистика личных встреч

«Анже» никогда не выигрывал у гранда. Более того, все 14 крайних поединков закончились победами «ПСЖ».

Прогноз

Букмекерские конторы ждут крупной победы гранда. Чемпиону пора всерьез порадовать болельщиков - ставим на его успех с форой «-2,5 голов» c коэффициентом - 1,89 от Parimatch.