Это будет не в футболке Аль-Насра. Когда Роналду дебютирует за новый клуб?
Руди Гарсия заявил, что португалец может сыграть против «ПСЖ»
Главный тренер саудовского клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия на пресс-конференции заявил, что Криштиану Роналду сможет сыграть впервые в Саудовской Аравии в товарищеском матче против французского «ПСЖ»:
«Это будет не в футболке «Аль-Насра». Это будет смесь «Аль-Хиляля» и «Аль Насра». Как тренер последних, я не могу быть доволен этим матчем. Для развития, увидеть «ПСЖ», увидеть великих парижских игроков, это действительно хорошо. Но у нас через три дня игра чемпионата.
Расписание можно было бы лучше продумать. Но ничего страшного… Мы лидируем, мы довольны. Победить в чемпионате сложно, но мы намерены это сделать».
Отметим, что парижский клуб «ПСЖ» планирует провести матч со сборной звезд саудовских команд «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» 18 или 19 января.
К слову, в футболке «Аль-Насра» Роналду появится только 22 января в игре с ФК «Аль-Иттифак».
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