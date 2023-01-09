Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто МАРТИНЕС: «Португалия должна быть современной командой»
Португалия
09 января 2023, 20:04 | Обновлено 09 января 2023, 20:05
358
0

Роберто МАРТИНЕС: «Португалия должна быть современной командой»

Новый тренер сборной Португалии – о своем назначении

09 января 2023, 20:04 | Обновлено 09 января 2023, 20:05
358
0
Роберто МАРТИНЕС: «Португалия должна быть современной командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Роберто Мартинес прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Португалии:

– Вы уже думаете о том, чтобы выиграть Евро-2024?
– Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию.

– Какой вы предпочитаете стиль футбола? Будете ли менять расстановку на три защитника?
– Главное – быть конкурентоспособной командой. Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него.

Гибкость очень важна. Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания.

Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится.

По теме:
Особенный – для Ромы. Моуриньо отказался возглавить еще одну топ-сборную
Роберто МАРТИНЕС высказался о перспективах Роналду в сборной Португалии
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Мартинес - новый тренер сборной Португалии
Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу
Источник A Bola
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Футбол | 09 января 2023, 17:33 11
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

Легендарный валлиец повесил бутсы на гвоздь

Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука
Футбол | 09 января 2023, 07:20 3
Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука
Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука

Скотт Паркер считает, что на Романа пас можно было и не давать

Это ФИФА так помогла? Футболиста из Ирана приговорили к 16 годам тюрьмы
Футбол | 09.01.2023, 17:59
Это ФИФА так помогла? Футболиста из Ирана приговорили к 16 годам тюрьмы
Это ФИФА так помогла? Футболиста из Ирана приговорили к 16 годам тюрьмы
ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо
Футбол | 09.01.2023, 18:43
ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо
ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
Война | 09.01.2023, 10:50
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
07.01.2023, 22:25 4
Бокс
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
08.01.2023, 04:30 10
Футбол
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
08.01.2023, 08:40 3
Бокс
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
08.01.2023, 06:25 7
Теннис
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
08.01.2023, 08:56 9
Футбол
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
08.01.2023, 15:15 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 30
Футбол
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
07.01.2023, 19:30 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности