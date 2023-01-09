Роберто МАРТИНЕС: «Португалия должна быть современной командой»
Новый тренер сборной Португалии – о своем назначении
Роберто Мартинес прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Португалии:
– Вы уже думаете о том, чтобы выиграть Евро-2024?
– Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию.
– Какой вы предпочитаете стиль футбола? Будете ли менять расстановку на три защитника?
– Главное – быть конкурентоспособной командой. Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него.
Гибкость очень важна. Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания.
Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится.
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