Роберто МАРТИНЕС высказался о перспективах Роналду в сборной Португалии

Роберто Мартинес, ставший новым главным тренером сборной Португалии, рассказал о методах своей работы. Среди прочего он дал оценку перспективам 37-летнего нападающего Криштиану Роналду.

– Я постараюсь выучить португальский язык как можно скорее. Счастлив быть в одной из самых талантливых команд мира. Когда я получил предложение, то понял, что это проект, который меня мотивирует.

– Вы рассчитываете на Криштиану Роналду?

– Да. Все футбольные решения принимаются на местах. Я не принимаю решения в офисе. Хочу встретиться с игроками, со всеми поговорить. 26 футболистов из состава на ЧМ-2022 – это отправная точка, и Криштиану – один из них. Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Мы обсудим с ним то, как за 10 недель до первой игры создать лучшую команду. Завтра приступим к работе, - рассказал Мартинес.