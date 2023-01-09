Особенный – для Ромы. Моуриньо отказался возглавить еще одну топ-сборную
Португальский специалист не согласился на пост главного тренера команды Бразилии
Португальский специалист Жозе Моуриньо отказался возглавлять сборную Бразилии по футболу.
Сообщается, что с Моуриньо разговаривал лично Роналдо, но и звездный бразилец не смог переубедить «особенного».
К слову, ранее Моуриньо предлагали совмещать роботу в «Роме» и сборной Португалии, однако и на это предложение Жозе ответил отказом.
Моуриньо сосредоточен исключительно на работе с «римлянами». В текущем сезоне Серии А «Рома» занимает шестое место, имея в своем активе 31 очков после 17 сыгранных поединков. Отметим, что вчера, 8 января, «Рома» спаслась в игре с «Миланом» на последних минутах.
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