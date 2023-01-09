Особенный – для Ромы. Моуриньо отказался возглавить еще одну топ-сборную

Португальский специалист Жозе Моуриньо отказался возглавлять сборную Бразилии по футболу.

Сообщается, что с Моуриньо разговаривал лично Роналдо, но и звездный бразилец не смог переубедить «особенного».

К слову, ранее Моуриньо предлагали совмещать роботу в «Роме» и сборной Португалии, однако и на это предложение Жозе ответил отказом.

Моуриньо сосредоточен исключительно на работе с «римлянами». В текущем сезоне Серии А «Рома» занимает шестое место, имея в своем активе 31 очков после 17 сыгранных поединков. Отметим, что вчера, 8 января, «Рома» спаслась в игре с «Миланом» на последних минутах.