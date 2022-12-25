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Португалия
25 декабря 2022, 12:57 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:08
882
2

Особенный все. Моуринью принял решение по предложению от сборной Португалии

Португальский тренер определился

25 декабря 2022, 12:57 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:08
882
2
Особенный все. Моуринью принял решение по предложению от сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью ответил отказом Португальской федерации футбола на предложение стать наставником национальной команды.

59-летний специалист мотивировал свое решение стремлением продолжить работу на клубном уровне. У него действует контракт с «Ромой» до лета 2024 года. Моуринью намерен доработать его до конца.

Источник уверен, что после отказа Жозе Моуринью значительно выросли шансы коуча сборной Португалии U-21 Руя Жорже стать временным тренером главной команды страны.

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Источник Jornal de Notícias
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Комментарии 2
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Kain_X_Rain
Да такая прям личная амбиция для него Рома даже не думал что он так будет идти до конца с ними.Малину бы еще забрал бы)
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+1
CheMP
ну и пусть канает отсюда! (с) 
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