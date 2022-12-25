Особенный все. Моуринью принял решение по предложению от сборной Португалии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью ответил отказом Португальской федерации футбола на предложение стать наставником национальной команды.

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59-летний специалист мотивировал свое решение стремлением продолжить работу на клубном уровне. У него действует контракт с «Ромой» до лета 2024 года. Моуринью намерен доработать его до конца.

Источник уверен, что после отказа Жозе Моуринью значительно выросли шансы коуча сборной Португалии U-21 Руя Жорже стать временным тренером главной команды страны.