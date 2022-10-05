Договорились. Цитаты Фергюсона и Моуринью вошли в Оксфордский словарь

Высказывания, произнесенные в свое время Алексом Фергюсоном и Жозе Моуринью, вошли в последнее обновление Оксфордского словаря английского языка.

Словарь Оксфорда насчитывает порядка 600 тыс слов и три миллиона цитат. Он является окончательным отчетом об английском языке на протяжении 1000 лет.

Сообщается, что теперь среди известных цитат, присутствующих в Оксфордском словаре английского языка, имеются фразы «Припарковать автобус» от Моуринью и «Настало время бездельников» от Фергюсона.

Высказывание Сэра Алекса Фергюсона датировано 2003 годом, когда он прокомментировал предстоящий матч с «Арсеналом». Моуриньо де впервые произнес фразу про «автобус» в 2004 году после поединка с «Тоттенхэмом».