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Англия
05 октября 2022, 15:14 | Обновлено 05 октября 2022, 15:57
318
1

Договорились. Цитаты Фергюсона и Моуринью вошли в Оксфордский словарь

Футбольные тренеры отметились известными высказываниями

05 октября 2022, 15:14 | Обновлено 05 октября 2022, 15:57
318
1
Договорились. Цитаты Фергюсона и Моуринью вошли в Оксфордский словарь
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Высказывания, произнесенные в свое время Алексом Фергюсоном и Жозе Моуринью, вошли в последнее обновление Оксфордского словаря английского языка.

Словарь Оксфорда насчитывает порядка 600 тыс слов и три миллиона цитат. Он является окончательным отчетом об английском языке на протяжении 1000 лет.

Сообщается, что теперь среди известных цитат, присутствующих в Оксфордском словаре английского языка, имеются фразы «Припарковать автобус» от Моуринью и «Настало время бездельников» от Фергюсона.

Высказывание Сэра Алекса Фергюсона датировано 2003 годом, когда он прокомментировал предстоящий матч с «Арсеналом». Моуриньо де впервые произнес фразу про «автобус» в 2004 году после поединка с «Тоттенхэмом».

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Источник ESPN
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Veter
Надо же    а я думал автобус ещё с катеначчо появился
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