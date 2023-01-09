ПОТТЕР: «После фантастического гола со штрафного был странный пенальти»

Наставник «Челси» Грэм Поттер прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в 1/32 финала Кубка Англии:

«Я думаю, что мы проиграли очень, очень хорошей команде. Очевидно, что мы не в лучшем форме. И хотя первые 20 минут были осторожными, мы не смогли достаточно хорошо атаковать их заднюю линию. Мы не смогли атаковать так, как хотели бы. Я считаю, что «Манчестер Сити» реально хорошо справился с тем, чтобы остановить нас. В то же время, мы сражались.

Соперник забил фантастический первый гол со штрафного, а затем был странный пенальти, и мы оказались в ситуации, когда счет 0:2, и надо прессинговать «Манчестер Сити». Мы не знали, как привлечь больше игроков в атаку, при этому не раскрываясь.

Поэтому первый тайм был болезненным и тяжелым для всех нас. Во втором тайме мы должны были отвечать, и я подумал, что есть некоторые положительные моменты, относительно игры молодых футболистов. Я думал, что они выложились полностью и показали свои качества, но мы разочарованы, что выбыли из турнира. Поздравляю «Манчестер Сити». Конечно, они заслужили победу».