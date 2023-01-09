Леся Цуренко – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open
9 января стартуют матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде отбора украинка Леся Цуренко (№137 WTA) сразится против Юки Найто из Японии (№226 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Элиаш – Учида. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Алены Большовой (№141 WTA) или Хезер Уотсон (№139 WTA).
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