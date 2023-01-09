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Australian Open
09 января 2023, 01:50 | Обновлено 09 января 2023, 02:06
59
0

Леся Цуренко – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

09 января 2023, 01:50 | Обновлено 09 января 2023, 02:06
59
0
Леся Цуренко – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

9 января стартуют матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка Леся Цуренко (№137 WTA) сразится против Юки Найто из Японии (№226 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Элиаш – Учида. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Алены Большовой (№141 WTA) или Хезер Уотсон (№139 WTA).

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Источник Sport.ua
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