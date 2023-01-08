Не только Малиновский. Аталанта может продать еще одного хавбека

«Аталанта» может во время январского трансферного окна продать еще одного своего полузащитника, Тёна Компейнерса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Активный интерес к Компейнерсу проявляет клуб АПЛ «Ливерпуль». Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что 24-летний нидерландец может перейти в «Наполи».

Вчера стало известно, что другой полузащитник «Аталанты», украинец Руслан Малиновский, близок к переходу в «Марсель».