Италия08 января 2023, 15:11 |
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Не только Малиновский. Аталанта может продать еще одного хавбека
Тён Компейнерс может перейти в «Ливерпуль»
08 января 2023, 15:11 |
521
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«Аталанта» может во время январского трансферного окна продать еще одного своего полузащитника, Тёна Компейнерса. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Активный интерес к Компейнерсу проявляет клуб АПЛ «Ливерпуль». Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что 24-летний нидерландец может перейти в «Наполи».
Вчера стало известно, что другой полузащитник «Аталанты», украинец Руслан Малиновский, близок к переходу в «Марсель».
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