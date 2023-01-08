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  4. Не только Малиновский. Аталанта может продать еще одного хавбека
Италия
08 января 2023, 15:11 |
521
0

Не только Малиновский. Аталанта может продать еще одного хавбека

Тён Компейнерс может перейти в «Ливерпуль»

08 января 2023, 15:11 |
521
0
Не только Малиновский. Аталанта может продать еще одного хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Тён Копмейнерс

«Аталанта» может во время январского трансферного окна продать еще одного своего полузащитника, Тёна Компейнерса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Активный интерес к Компейнерсу проявляет клуб АПЛ «Ливерпуль». Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что 24-летний нидерландец может перейти в «Наполи».

Вчера стало известно, что другой полузащитник «Аталанты», украинец Руслан Малиновский, близок к переходу в «Марсель».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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